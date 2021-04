Nach Überholmanöver: Mann stirbt bei Unfall auf B17 bei Unterdießen

Nach einem missglückten Überholmanöver stoßen auf der B17 bei Unterdießen zwei Autos frontal zusammen. Ein 58-Jähriger kommt bei dem Unfall ums Leben.

Bei einem schweren Unfall auf der B17 bei Unterdießen ist am Mittwochabend ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit seinem Auto die Bundesstraße 17 von Landsberg in Richtung Schongau. Auf entgegengesetzter Richtung war ein 69-jähriger Landsberger mit zwei weiteren Mitfahrern unterwegs.

Der Landsberger überholte bei Unterdießen im zweispurigen Bereich einen Lkw und einen Pkw. Bei regennasser Fahrbahn geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 58-Jährige erlag laut Polizei seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Eine Frau erleidet schwere Verletzungen

Der Landsberger sowie sein 16-jähriger Beifahrer wurden mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine weitere 45-jährige Mitfahrerin wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden - die Schadenshöhe beläuft sich demnach auf rund 35.000 Euro.

Die B17 war zur Unfallaufnahme von 19.40 bis 23.30 Uhr komplett gesperrt. Es wurde ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Die Kreisbrandinspektion sowie die umliegenden Feuerwehren waren zur Bergung, Verkehrslenkung und Fahrbahnreinigung eingebunden. (lt)

