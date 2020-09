06:06 Uhr

Parken am Ammersee: Auch die Dießener müssen voll zahlen

Plus Wie hoch fallen die Gebühren für die Badbesucher in St. Alban und Riederau in Zukunft aus? Der Dießener Marktgemeinderat legt die Tarife fest. Warum ein Rabatt für Ortsansässige nicht möglich ist

Von Gerald Modlinger

Wenn auf den Parkplätzen bei den Badestellen in St. Alban und Riederau Gebühren eingeführt werden, wird es keinen Einheimischenrabatt geben. Das ist seit der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dießen klar.

Stattdessen soll es eine Saisonkarte geben, die es Dießenern wie Besuchern gegen die Zahlung von 30 Euro gestattet, während der Badesaison von April bis September ihren Wagen auf den bewirtschafteten Plätzen abzustellen. Die Tageshöchstgebühr soll zudem höher ausfallen als im Januar beschlossen.

Mit seinem im Januar gefassten Beschluss wollte der Dießener Gemeinderat mehreren Aspekten Rechnung tragen. Ein Hintergrund war, dass 2019 die gebührenpflichtigen Strandbäder in kostenlos zugängliche Badestellen umgewandelt worden waren. Dadurch gingen der Gemeinde rund 50000 Euro jährlicher Einnahmen verloren. Mit den Parkgebühren sollte ein Ersatz dafür geschaffen werden. Zudem hoffte man, die Besucher zu motivieren, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen, um den Verkehrsdruck zu reduzieren.

Der Gemeindetag meldet Bedenken an

Die Grünen hatten damals schon deutlich gemacht, dass sie einerseits einen höheren Preis für ein Tagesticket (fünf statt der damals beschlossenen drei Euro) und zugleich eine kostengünstige Parkmöglichkeit für Einheimische wünschen. Allerdings wurde schon zu diesem Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass das möglicherweise eine unzulässige Ungleichbehandlung von Badbesuchern darstellen könnte.

Diese Einschätzung hat die Gemeinde nun auch vom Gemeindetag bestätigt bekommen: Zum einen sei ein solcher Einheimischenrabatt bei „Einrichtungen, die auf Überregionalität angelegt“ seien, nicht möglich. Aber selbst wenn eine solche Überregionalität nicht gegeben sein sollte, wäre eine höhere Parkgebühr für Auswärtige nur dann rechtens, wenn es um einen „Ausgleich für besondere Belastungen“ von Ortsansässigen gehen würde. Das wäre aber im gegebenen Fall schwer nachzuweisen. Die Verwaltung machte daraufhin klar, dass sie den im Januar gefassten Beschluss nach wie vor für grundsätzlich richtig und ausgewogen halte.

Die Tageskarte kostet mehr als zunächst beschlossen

Dieser wurde aber jetzt doch teilweise wieder verändert. Zwar waren in der jüngsten Sitzung die von den Grünen beantragten Saisonparkausweise exklusiv für Einheimische kein Thema mehr, wohl aber eine Saisonkarte für alle und die Höhe der Gebühren: Mit 22:3 Stimmen wurde eine Tageshöchstgebühr von fünf statt der bislang beschlossenen drei Euro festgelegt. Fünf Euro seien „das Mindeste“, meinte Herbert Kirsch (Dießener Bürger), und Florian Zarbo (Freie Wähler) verwies darauf, dass ja kein Strandbad-Eintritt mehr bezahlt werden müsse. Mit fünf Euro nähert sich Dießen den Gebühren in Utting (fünf Euro) und Stegen (sechs Euro) an.

Länger diskutiert wurde über die Saisonkarte. Hierzu äußerte Verwaltungschef Karl Heinz Springer grundsätzliche Bedenken, indem er auf den „zusätzlichen Verwaltungsaufwand“ verwies. Denn am Automaten ein dünnes Papier als Jahreskarte herauszulassen, sei nicht möglich, auch deswegen, weil solche Zettelchen schnell verloren gingen. Man könne die Jahreskarten ja auch in der Tourist-Info verkaufen, schlug Hannelore Baur (SPD) daraufhin vor. Florian Zarbo sah keinen allzu großen zusätzlichen Arbeitsanfall in der Verwaltung: Die Zahl der Jahrestickets und der Aufwand damit werden überschaubar bleiben, erwartete er.

In St. Alban bestehen teilweise schon Park- und Halteverbote

Zarbo blickte zudem über den Rand der künftig zahlungspflichtigen Parkzonen hinaus. „Wir müssen auch die Straßen im Blick haben, die dann möglicherweise als Ausweichparkplätze genutzt werden. Da muss man sich was überlegen, zum Beispiel Halteverbote und Parkausweise für Anlieger.“ In St. Alban und Lachen bestehen derzeit auf der Birkenallee und am Seeweg Süd Halte- und Parkverbote, nicht jedoch in den davon abzweigenden Wohnstraßen.

Mit 22:3 Stimmen wurden schließlich auch die Saisonkarten beschlossen – allerdings ebenfalls mit einem höheren Preis als für die ursprünglich von den Grünen angedachten Einheimischenkarten. Eine Saisonkarte soll demnach 30 und nicht 20 Euro kosten. Wie im Januar beschlossen, sollen die Parkgebühren vom 1. April bis 30. September erhoben werden, und zwar täglich für die Zeit von 9 bis 18 Uhr, wobei die erste Stunde kostenfrei bleibt.

Wo künftig bezahlt werden muss

Die Gebührenpflicht soll auf dem Seeweg Süd in St. Alban in nördlicher Ausdehnung bis zur Brücke über den Bierdorfer Graben eingeführt werden. Im südlichen Teil der Straße besteht ohnehin ein Halteverbot. Auf dem nachfolgenden, gut 500 Meter langen Straßenabschnitt sowie auf dem gekiesten Parkplatz und der gegenüberliegenden Wiese am Bahndamm beim Ammersee-Gymnasium sollen insgesamt sieben Ticketautomaten aufgestellt werden. Gebührenpflichtig werden auch der Parkplatz bei der Badestelle in Riederau, ebenso die Stellplätze beim Container-Standplatz. Für Riederau sind drei Automaten vorgesehen.

