Corona: So läuft der Sonderimpftag in Penzing ab

Es war eine gute Gelegenheit für diejenigen, die auf den üblichen Wegen noch keinen Impftermin ergattern konnten: Am heutigen Samstag konnten sich Impfwillige, die im Landkreis Landsberg wohnen, bei einer Sonderimpfaktion im Impfzentrum auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände in Penzing impfen lassen. Unsere Redaktion hat sich vor Ort ein Bild gemacht.