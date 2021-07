Grüne gründen neuen Ortsverband in Penzing

Die Grünen gründen in Penzing einen neuen Ortsverband. Wer an die Spitze gewählt wird und was die Ziele sind.

„Los geht’s“, unter diesem Motto startete der Vorstand des neuen Ortsverbands der Partei Bündnis 90/Die Grünen in Penzing seine politische Arbeit. Bei der Gründungsversammlung wurden Sprecherin Veronika Bergmann-Prestel, Sprecher Matthias Krautheim und Beisitzer und Kassenwart Martin Bergmann einstimmig gewählt.

Patrick Reinprecht begrüßte für den Kreisvorstand die sechs anwesenden der neun Penzinger Mitglieder sowie über zehn Gäste. Darunter auch die Grünen-Direktkandidatin Martina Neubauer und die Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel aus Kaufering.

Vom Elternhaus politisch vorgeprägt

Vor der Wahl stellten sich die Kandidatinnen und Kandidaten vor. Veronika Bergmann-Prestel (36), die aus dem Landkreis Landsberg stammt und seit vier Jahren mit ihrer Familie in Penzing wohnt, erinnerte an ihr politisches Elternhaus. Sie habe immer der Grünen-Politik nahegestanden und wolle jetzt in Penzing politisch aktiv werden, die Themen unter den Aspekten Nachhaltigkeit, Ökologie und Soziales voranbringen. Ihr Ehemann Martin Bergmann (38), der als Beisitzer und Kassenwart kandidierte, unterstrich, dass der Grünen-Ortsverband Politik für alle Ortsteile in Penzing machen werde. Sein Verständnis von Politik sei zuzuhören, ins Gespräch zu kommen und am Ende eine gemeinsame, tragfähige Lösung zu entwickeln.

Nutzung des Fliegerhorsts und Steico-Ansiedlung sind Themen

Ebenfalls als Sprecher kandidierte Matthias Krautheim (37), der in Oberbergen wohnt. Er erwähnte die großen politischen Themen in Penzing, die weitere Nutzung des Fliegerhorsts sowie die Ansiedlung der Firma Steico in Stillern. Daneben sehe er aber viele wichtige Aufgaben im Verkehrsbereich. So sei es dringen notwendig, den ÖPNV auszubauen.

Alle drei Personen wurden einstimmig gewählt. Direktkandidatin Martina Neubauer gratulierte und machte in ihrer Rede klar, dass ein echter Politikwechsel dringend notwendig sei. Es gelte, die drängenden Probleme und Veränderungen mit Schwung anzupacken.

Lesen Sie dazu auch

Insgesamt gibt es im Landkreis Landsberg jetzt acht Ortsverbände der Grünen: Landsberg, Kaufering, Dießen, Utting, Schondorf/Greifenberg/Eching, Windach/Finning/Eresing, Geltendorf und Penzing. (lt)