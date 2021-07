Penzing

vor 25 Min.

Penzing: Woher kommen Tausende Mitarbeiter für Intel?

Plus Einheimische Firmen befürchten einen weiter zunehmenden Konkurrenzkampf um Fachkräfte, wenn sich der Konzern Intel in Penzing ansiedelt. Was IHK und Arbeitsagentur sagen.

Von Christian Mühlhause

Kaum wurde bekannt, dass der Penzinger Fliegerhorst als Standort für die Chipfabrik von Intel im Gespräch ist, da erreichten Landrat Thomas Eichinger ( CSU) auch schon die ersten Anrufe von Unternehmern, die sich Sorgen machen, dass die Gewinnung von Fachkräften künftig eine noch größere Herausforderung wird. Ein Unternehmer äußert seine Bedenken gegen die Ansiedlung auch öffentlich im LT. Unsere Zeitung hat beim Landrat, der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Agentur für Arbeit nachgefragt, welche Chancen und Risiken sie mit Blick auf den Arbeitsmarkt sehen.

