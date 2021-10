Penzing

16:01 Uhr

Penzinger können endlich wieder warm duschen

Plus 100 Bewohner von Mietshäusern nahe des Penzinger Fliegerhorsts haben zwei Monate keine funktioniere Heizung und warmes Wasser. Was nach einem LT-Bericht passiert.

Von Christian Mühlhause

In den vergangenen Tagen gab es Bodenfrost. Rund 100 Bewohner von zwei Mietshäusern in Penzing, angrenzend an den Fliegerhorst, warteten auch zu Wochenbeginn noch darauf, dass sie wieder warmes Wasser haben und ihre Heizung funktioniert. Das war seit dem 17. August nicht mehr der Fall. Inzwischen hat sich etwas getan, und der Fall sorgte auch weit über die Landkreisgrenzen hinaus für Interesse.

