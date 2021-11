Prittriching

vor 17 Min.

So macht ein Prittrichinger Bauer die Milch vitaminreicher

Armin Högenauer aus Prittriching setzt in seinem Kuhstall auf spezielle Lampen, die den Vitamin-D3-Gehalt der Milch steigern sollen. Im Gespräch mit unserer Zeitung stellt er die Technik und ihre Auswirkungen vor.

Plus Der Prittrichinger Armin Högenauer hat in seinem Kuhstall spezielle Lampen. Sie sollen den Vitamin-D3-Gehalt der Milch steigern. Wie das Ergebnis ausfällt.

Von Hertha Grabmaier

Reichlich Platz hat das Milchvieh des Landwirts Armin Högenauer in Prittriching in dem 2013 neu gebauten Stall, den er nach Bio-Richtlinien sowie Kriterien des Deutschen Tierschutzbunds konzipiert hat. Die 87 Kühe können sich frei bewegen und selbst entscheiden, ob und wann sie am Melkroboter, der jede Kuh durch einen Chip erkennt, ihre Milch abgeben wollen. Und diese Milch ist eine ganz besondere – dafür sorgt spezielle Technik im Stall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .