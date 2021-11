Pürgen

06:03 Uhr

Baustart für die Umgehungsstraße von Lengenfeld steht bevor

Plus Die Umfahrung von Lengenfeld sorgt für eine weitere Überraschung. Der Bürgermeister erklärt bei der Bürgerversammlung, warum es jetzt so schnell geht.

Von Dagmar Kübler

Bei der Bürgerversammlung in Pürgen konnte Bürgermeister Wilfried Lechler mit einer Neuigkeit aufwarten: Baubeginn der Umgehungsstraße von Lengenfeld wird voraussichtlich schon am Dienstag sein. Just am Tag der Bürgerversammlung hatte Lechler den Vertrag mit der Baufirma unterschrieben, die das 7,6 Millionen teure Projekt ausführen wird.

