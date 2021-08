Nach Panne: Wasser fließt wieder in den Lechraingemeinden

Eine Panne sorgt für Probleme bei der Wasserversorgung von Schwifting, Pürgen, Weil und Penzing. Nun gibt es wieder Entwarnung. Ein Zufall hilft bei der Lösung des Problems.

Am Montagnachmittag sind Feuerwehrfahrzeuge in den Gemeinden Penzing, Schwifting, Pürgen und Weil auf- und abgefahren. Per Lautsprecher riefen sie die Bevölkerung auf, bis auf Weiteres möglichst wenig Wasser zu verbrauchen. Grund dafür war ein Defekt bei der Pöringer Gruppe, dem Wasserzweckverband der Gemeinden. Das LT hat dessen Vorsitzenden Wilfried Lechler gefragt, was vorgefallen ist.

Notfallplan bei Pöringer Gruppe: Bürger müssen Wasser sparen

Lechler erklärt, dass am Montag der Motor einer Brunnenpumpe den Dienst verweigerte. „Wir haben zwei Brunnen, der zweite hat also noch gefördert. Und wir haben die Notverbundsleitung von der Stadt Landsberg komplett geöffnet.“ Aber trotz dieser Maßnahme habe man nicht genügend Wasser heranschaffen können, um den normalen Verbrauch zu decken. „Am Mittag haben wir noch gedacht, wir schaffen es, aber am Nachmittag ist der Verbrauch nach oben gegangen“, berichtet Lechler von den Entwicklungen am Montag.

Um nicht zu riskieren, dass das Wasser ausgehe und dann unter anderem im Brandfall nicht genug Löschwasser zur Verfügung stünde, habe man den für solche Fälle bereitliegenden Notfallplan umgesetzt. Gegen 17.30 Uhr rückten also die Feuerwehren mit ihren Fahrzeugen aus und hielten die Anwohner und Anwohnerinnen dazu an, Wasser nur für dringend notwendige Zwecke zu verbrauchen. In einer Pressemeldung wurde näher ausgeführt, dass zum Beispiel das Blumengießen oder das Auffüllen von Pools aufgeschoben werden solle.

Feuerwehr unterwegs in Pürgen, Weil, Schwifting und Penzing

Sobald die Feuerwehr unterwegs gewesen sei, habe Lechler mitverfolgen können, wie der Wasserverbrauch gesunken sei, sagt er. Er freue sich sehr darüber, dass sich die Bürgerinnen und Bürger so kooperativ verhalten haben, und lobte auch die Kräfte der Feuerwehren und der Stadtwerke, die den Notfallplan reibungslos umgesetzt hätten. „Es hat alles super funktioniert, die Leute haben zu jeder Zeit Wasser zur Verfügung gehabt.“

Einem Glücksfall ist es zu verdanken, dass die defekte Pumpe schon am Dienstag ausgetauscht werden konnte: Zufällig habe der Verbund am vergangenen Donnerstag zwei Pumpen als Reserve bestellt, falls die beiden erst etwa zehn Jahre alten Exemplare einmal defekt sein sollten – obwohl noch niemand damit rechnete. Als die Pumpe versagte, war die Lieferung schon unterwegs, sie kam am Dienstag gegen 10.30 Uhr an, kurz vor 17 Uhr war alles angeschlossen und in Betrieb. Die Einschränkungen wurden wieder aufgehoben.

Unter dem defekten Motor habe ausschließlich die Fürdermenge gelitten, mit der Trinkwasserqualität habe die Panne nichts zu tun, stellt Lechler klar. Das Wasser sei nicht verunreinigt worden.