Unfall: Hubschrauber fliegt zwei Schwerverletzte in Klinik

Bei Scheuring übersieht ein Autofahrer einen Roller, auf dem zwei Personen sitzen. Die beiden Unfallopfer müssen mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Ein schwerer Unfall hat sich am späten Samstagnachmittag bei Scheuring ereignet. Zwei Männer wurden dabei schwer verletzt und mussten mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr.

Autofahrer übersieht Rollerfahrer

Ein Autofahrer aus dem Landkreis Landsberg war von Kaufering in Richtung Scheuring unterwegs. An der sogenannten Lichtenberg-Kreuzung übersah er einen vorfahrtsberechtigten Roller, auf dem zwei Männer aus dem Landkreis Augsburg saßen. Diese waren in Richtung Klosterlechfeld unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die beiden Männer schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten, informiert die Polizeiinspektion Landsberg auf Nachfrage des Landsberger Tabblatts.

Das genaue Alter der Beteiligten war bei der Polizeiinspektion Landsberg zum Zeitpunkt der LT-Nachfrage noch nicht bekannt. (lt)

