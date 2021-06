Schwifting

16:02 Uhr

Schwiftinger wollen Freizeitpark für Jugendliche

Ein kleiner Teil der Initiative „Jugendfreizeitpark Schwifting“: Die Eltern (von links) Michaela Vorderberg, Giovanna Bianchi, Jürgen Strobel, Rudolf Stahl, Dr. Andreas Biela und Alexander Plötz und ihre Kinder wünschen sich einen Bewegungspark inklusive Skater-Anlage in Schwifting.

Plus Eine Initiative in Schwifting wünscht sich eine Skateanlage mit weiteren Sportangeboten, die auch für Nicht-Skater interessant sind. Wie ihre Pläne konkret aussehen.

Von Daniel Weber

Der Initiative „Jugendfreizeitpark Schwifting“ haben sich bereits rund 190 Personen angeschlossen. Nun schicken sie sich an, ihre Pläne in die Tat umzusetzen: In der vergangenen Gemeinderatssitzung stellten mehrere Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor, wie ein Schwiftinger Bewegungspark inklusive Skater-Areal gestaltet werden könnte.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

