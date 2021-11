Weil

vor 18 Min.

In Weil gibt es künftig Leinenpflicht für große Hunde

In Weil gilt künftig eine Leinenpflicht für große Hunde.

Plus Für Kampfhunde und große Hunde gilt in der Gemeinde Weil künftig Leinenpflicht und es ist genau geregelt, wie lang die Leine sein darf. Zwei Vorfälle mit Bissverletzungen gibt es in diesem Jahr.

Von Walter Herzog

In der Gemeinde Weil gilt künftig für Kampfhunde und große Hunde eine Leinenpflicht. Nach der Neuordnung der Satzung für die Hundesteuer (LT berichtete) hat der Gemeinderat nun auch die Verordnung zur Hundehaltung den neuen Rechtsnormen angepasst.

