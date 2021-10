Winkl

06:03 Uhr

Sie kümmern sich in Winkl um den Nachwuchs der Feuerwehr

Tobias Kerber (links) und Wolfgang Weiner bringen der Jugend in Winkl die nötigen Handgriffe bei.

Plus Tobias Kerber und Wolfgang Weiner werben in Winkl Jugendliche für die Feuerwehr an und bringen ihnen viel bei. Zu der Aufgabe kommen sie auf ungewöhnliche Weise.

Von Daniel Weber

Nachwuchssorgen hat die Feuerwehr Winkl beileibe nicht: 14 heranwachsende Retterinnen und Retter werden zurzeit von den Jugendwarten Tobias Kerber und Wolfgang Weiner ausgebildet. Zum Vergleich: Die Wehr zählt rund 40 aktive Einsatzkräfte. Als Kerber und Weiner im Jahr 2009 ihre Ämter antraten, sah es allerdings weit weniger rosig aus: „Wir waren um die 20 Jahre alt und damit die Jüngsten“, erzählt Weiner.

