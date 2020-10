vor 19 Min.

Witziges und Nachdenkliches beim Poetry-Slam in Landsberg

Plus Beim Poetry-Slam in Landsberg erklärt die Gewinnerin, warum sie ein Leichenmahl der Hochzeitsfeier vorzieht. Die Wortkünstler zeigen, dass sie in der Corona-Pause sehr kreativ waren.

Von Romi Löbhard

Gerade war von ihr bei „Schleich-Fernsehen“ eine ganz spezielle Umfrage zu „Hoam Schuling“ inklusive lustiger eigener Gedanken zu sehen. Einen Tag später trat Eva Karl-Faltermeier beim ersten Poetry-Slam nach der langen Corona-Pause im Landsberger Stadttheater auf. Und siegte – gemeinsam mit dem Münchner Yannik Sellmann, der dem Landsberger Publikum von etlichen Auftritten inklusive drei Siegen in der Lechstadt bekannt ist.

Die von den beiden vorgetragenen Texte waren auch zu witzig, und hatten dennoch gleichzeitig Tiefgang, der sich aber stets moderat verhielt. Yannik Sellmann hatte als Erstes geschildert, wie eine Stimmung kippen und sich ins Gegenteil verwandeln kann und das, einfach indem eine unerwartete Hass- und Schimpftirade ausgespuckt wird. Das Opfer „Erna“ hatte zunächst alle Zuhörer hinter sich, bis der junge Mann, der einfach nur freundlich nach einem Platz im Zugabteil fragte, besagte Wutrede losließ.

Beim Poetry-Slam geht es um Fotoshooting und Alleinerziehende

Eva Karl-Faltermeier schilderte bescheuerte Fotoshootings und landete schließlich bei Hochzeitsfeiern und Leichenmahlen, wobei ihr Letztere wesentlich lieber seien. „Weil es da keine bescheuerten Spiele gibt – Blumenkranz werfen zum Beispiel. Wer ihn fängt, ist der Nächste.“ Beim zweiten Text widmete sich die Slammerin dem Los einer Alleinerziehenden mit zwei Kindern und Katze, mit piepsenden Rauchmeldern und Müttern ohne Verständnis für die Situation.

Der Münchner Yannik Sellmann hatte sich in der auftrittslosen Zeit alte Kinderkassetten reingezogen und mal Jim Knopf vorgeknöpft. Er entdeckte Un- und Widersinnigkeiten an wackeligen Schnüren. Besonders Frau Mahlzahn, der Hiebe verteilende Volldrache, hatte es ihm angetan. Mit ihr führte er ein Streitgespräch – Gewinner unbekannt.

In Landsberg geht es auch um den Begriff Heimat

Neben den beiden Siegern konnte Slam-Master Ko Bylanzky beim wie stets vom Kreisjugendring durchgeführten Poetry-Slam fünf weitere Dichter ankündigen. Der Thüringer und Neumünchner Marcel Schneuer sprach über den Begriff Heimat. Das Ergebnis: „Heimat ist, was man draus macht.“ Kultur – Tradition – Curling: Wie soll das zusammenpassen? Kaleb Erdmann aus Leipzig fand einen Zusammenhang, aber nicht, ohne vorher verrückte Thesen zu Quälereien aufzustellen: „Quälen darf, wer alberne Klamotten trägt.“

„A und O als Vokale reichen.“ Diese These stellte Henri Kruse aus München auf und trat gleich den ziemlich intellektuellen Beweis mit einer Geschichte über „Sonja, Thomas“ an. „Frauen haben in der Gesellschaft immer noch nicht den Stellenwert, den sie verdienen.“ Die 18-jährige Lokalmatadorin Sina Boujdaa widmete sich dichtenderweise einem recht ernsten Thema. Das Ansehen von Frauen werde oft auf Äußerlichkeiten reduziert, sagte die 18-Jährige und machte das am Beispiel der weiblichen Brust fest. Alexandra Heidel machte nachdenklich, beklagte die mehr werdende Überforderung. „Wir stressen uns allgemein sehr, haben ständig Angst vor dem Versagen.“

Gute Atmosphäre trotz der Corona-Vorschriften

Lob geht an die Besucher der Veranstaltung: Das vorwiegend jugendliche Publikum im coronamäßig ausverkauften Theatersaal ging begeistert mit, applaudierte und johlte kräftig – und hielt sich trotzdem an alle aktuellen Vorschriften, unter anderem an die Mund-Nasen-Bedeckung, die während der gesamten Vorstellung getragen werden musste.

