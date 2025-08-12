Fünf Tage Spaß am Engelsrieder See

Seit über zehn Jahren gibt es inzwischen die Abenteuerferientage Rott (AFRO) am Seehäusl. Das fünftägige Camp erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. In diesem Jahr waren insgesamt 36 Kinder von acht und 15 Jahren dabei, von denen zwei Drittel die komplette Zeit am See verbrachten und dort in Zelten übernachteten. Die anderen wurden jeweils am Abend abgeholt. „Das Wetter hat gepasst. Es hat nur am ersten Tag ein wenig geregnet“, berichteten die Betreuerinnen und Betreuer.

