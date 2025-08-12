Icon Menü
Abenteuerferientage Rott: Fünf Tage Spaß am Engelsrieder See

Rott

Fünf Tage Spaß am Engelsrieder See

Die Abenteuerferientage Rott bieten am Seehäusl seit über einem Jahrzehnt ein abwechslungsreiches Programm für Kinder. Das Wetter hat heuer mitgespielt.
Von Roland Halmel
    • |
    • |
    • |
    Die Kinder die Abenteuerferientage Rott mit ihren Betreuern und Rotts Bürgermeister Fritz Schneider (rechts hinten) am Engelsrieder See.
    Die Kinder die Abenteuerferientage Rott mit ihren Betreuern und Rotts Bürgermeister Fritz Schneider (rechts hinten) am Engelsrieder See. Foto: Roland Halmel

    Seit über zehn Jahren gibt es inzwischen die Abenteuerferientage Rott (AFRO) am Seehäusl. Das fünftägige Camp erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. In diesem Jahr waren insgesamt 36 Kinder von acht und 15 Jahren dabei, von denen zwei Drittel die komplette Zeit am See verbrachten und dort in Zelten übernachteten. Die anderen wurden jeweils am Abend abgeholt. „Das Wetter hat gepasst. Es hat nur am ersten Tag ein wenig geregnet“, berichteten die Betreuerinnen und Betreuer.

