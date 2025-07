Sechs Orte zum Kneippen im Landkreis Landsberg

Ein warmer Sommertag, das Zwitschern der Vögel, das Plätschern eines klaren Bachs und mittendrin eine kleine Oase der Gesundheit. So kann man sich Kneippen im Landkreis Landsberg vorstellen. Unsere Redaktion hat eine Übersicht aus der Region erstellt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

1 Die Kneippanlage am Loosbach in Schwabhausen, Ortsteil von Weil

Wer diesen Ort betritt, spürt sofort, wie gut es tut, einmal innezuhalten. Unter der ausladenden Krone einer alten Linde, gleich neben der kleinen Kapelle „Schmerzhafte Mutter Gottes“, befindet sich hier ein besonders liebevoll gestalteter Kneipp-Platz. Ruhebänke und ein Tisch laden zum Verweilen ein – ein echter Kraftort mitten in der Natur.

Kneippanlage in Schwabhausen wird rege genutzt

Initiator dieses idyllischen Platzes ist Wilhelm Sedlmair, ein Rentner mit einem großen Herz für die Gemeinschaft. 2014 fassten die Gartenfreunde Schwabhausen den Entschluss, eine Kneippanlage zu bauen. Der Loosbach war wie geschaffen dafür. Sedlmair machte sich ans Werk, pflasterte, gestaltete und sorgte mit viel Engagement für Ordnung und Sauberkeit. Ein Jahr später entstand auch noch ein Barfußpfad. Alles in Eigenleistung, mit Hingabe und Ausdauer. Und das, obwohl er selbst das Kneippen aus gesundheitlichen Gründen nicht gut verträgt. Warum er sich dennoch so viel Mühe gemacht hat? „Einer muss es ja machen“, sagt er schmunzelnd – und fügt ernst hinzu: „Man muss auch was für die Allgemeinheit tun.“

Icon Vergrößern Kneippen im Loosbach an der Feldkapelle in Schwabhausen. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Kneippen im Loosbach an der Feldkapelle in Schwabhausen. Foto: Thorsten Jordan

Seine Mühe hat sich gelohnt. Die Anlage erfreut sich großer Beliebtheit – nicht nur bei Spaziergängern und Wanderern, sondern auch bei seiner Familie: „Meine Schwiegertochter und Enkel gehen gerne hin“, erzählt Sedlmair. Er selbst schaut regelmäßig nach dem Rechten. Besonders nach dem Hochwasser im vergangenen Jahr war seine Hilfe erneut gefragt: Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der Gartenfreunde Schwabhausen wurde die Anlage repariert und wiederhergestellt.

Auch Google-Rezensenten zeigen sich begeistert. Eine Nutzerin schreibt: „Schöne kleine, gut gepflegte Kneippanlage! Ich jogge öfter von Petzenhausen aus dorthin – perfekt als Zwischenstopp und als Erfrischung, egal zu welcher Jahreszeit!“ Ein schöner Beweis dafür, dass solche Orte nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele guttun.

Doch Schwabhausen ist nicht der einzige Ort im Landkreis Landsberg, der mit einer Kneippmöglichkeit aufwartet. Es gibt zahlreiche weitere Stellen, an denen man sich – ob bei einer Wanderung, Radtour oder einfach einem kleinen Ausflug – wohltuend erfrischen kann.

{2} Wassertretstelle mit Barfußpfad im Wildpark Landsberg

Nur etwa 15 Gehminuten vom Hauptplatz entfernt, im Wildpark Pössinger Au nahe dem Wasserspielplatz, liegt eine liebevoll angelegte Kneippanlage. Neben dem klassischen Wassertretbecken für die Füße gibt es auch ein Armbad-Becken. Sitzgelegenheiten und gepflegte Grünflächen machen diesen Ort besonders familienfreundlich und laden zum kurzen oder längeren Verweilen ein.

Icon Vergrößern Kneipp-Gesundheitsanlage im Wildpark in Landsberg. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Kneipp-Gesundheitsanlage im Wildpark in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

3 Dießener Wasserbecken in den Seeanlagen

Direkt neben dem Minigolfplatz in den Seeanlagen von Dießen befindet sich ein Kaltwasserbecken. Wer hier kneippt, genießt gleichzeitig den Blick auf den See und das belebende Gefühl des kalten Wassers.

Icon Vergrößern Die Kneipp-Anlage in den Seeanlagen am Ammersee. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Kneipp-Anlage in den Seeanlagen am Ammersee. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

4 Tosbecken am Mühlbach in Dießen

Ebenfalls in Dießen, beim Eiscafé in der Mühlstraße, wartet ein ganz besonderes Kneipperlebnis. Das Tosbecken ist so gestaltet, dass man das herabstürzende Wasser des Mühlbachs hautnah erleben kann – eine sprudelnde Erfrischung für müde Füße.

Icon Vergrößern Das Tosbecken mit Treppen und Handlauf in der Mühlstraße in Dießen. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das Tosbecken mit Treppen und Handlauf in der Mühlstraße in Dießen. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

5 Kneipp-Stelle in der Windach

An der Hechenwanger Straße in Windach gibt es eine weitere Möglichkeit zum Kneippen mit Handlauf. Auch hier wurde ein naturnaher Ort geschaffen, an dem man kurz innehalten und neue Energie tanken kann.

Icon Vergrößern Einfach aber effektiv: Der Handlauf erleichtert das Wassertreten in der Kneipp-Anlage an der Windach. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Einfach aber effektiv: Der Handlauf erleichtert das Wassertreten in der Kneipp-Anlage an der Windach. Foto: Christian Rudnik

6 Kneipp-Stelle an der Paar

Zwischen Kaltenberg und Walleshausen befindet sich eine weitere, eher ruhige Kneippstelle an der Paar – perfekt für alle, die bei einer Radtour spontan einen kleinen Gesundheitsstopp einlegen möchten.

Kneippen im Landkreis Landsberg – was ist zu beachten?

Sebastian Kneipp, der als „Wasserdoktor“ bekannt wurde, gilt als Begründer der Hydrotherapie. Sein Prinzip: Mit einfachen Wasseranwendungen lassen sich Kreislauf und Immunsystem stärken. Doch die richtige Anwendung ist entscheidend, damit der Effekt tatsächlich wohltuend ist. Die wichtigsten Kneipp-Regeln auf einen Blick:

Nur mit warmen Füßen ins kalte Wasser steigen.

Im sogenannten „Storchengang“ durch das Wasser gehen – das bedeutet: ein Bein nach dem anderen hoch anheben.

Die Anwendung darf mehrmals wiederholt werden, sollte aber bei starkem Kältegefühl sofort beendet werden.

Nach dem Wassertreten die Füße nicht abtrocknen – die Verdunstung sorgt für einen zusätzlichen Kältereiz. Stattdessen durch Bewegung aufwärmen – das regt die Durchblutung weiter an.