Auf Bootssteg: Faustschlag mitten ins Gesicht

Am Samstag um 11.15 Uhr traf ein 69-jähriger Pähler einen Mann an, der mit freiem Oberkörper reglos auf dem Steg in Aidenried am Ammersee saß. Nachdem er ihn gefragt hatte, ob denn alles in Ordnung sei, sprang dieser auf und schlug den Pähler mit der Faust ins Gesicht. Anschließend rannte er davon. Dies bekam ein Zeuge, ein 79-jähriger Mann ebenfalls aus Pähl, mit und wollte den Täter zur Rede stellen. Dieser verletzte nun auch das zweite Opfer durch zwei Tritte in den Rücken. Beide Geschädigten wurden nur leicht verletzt, der Täter konnte aufgrund der Angaben der beiden Opfer ermittelt werden, es handelt sich um einen 19-jährigen Mann, auch dieser ist in Pähl wohnhaft. (AZ)

