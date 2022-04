Der Osterhase ist gefunden und beschenkt die LT-Leser

Die Resonanz auf das LT-Osterrätsel ist enorm. Die Gewinnerinnen und Gewinner stehen fest.

Er hat einiges erlebt auf seiner Reise durch den gesamten Landkreis: Der kleine Osterhase, der im Rahmen des LT-Osterrätsels unterwegs war, hat in den vergangenen Tagen den Landsberger Hauptplatz besucht, den Epfacher Ortseingang, den Landsberger Mutterturm und das Tosbecken in Dießen. Und Sie, liebe Leserinnen und liebe Leser, haben eifrig mitgemacht.

Jeden Tag hat die LT-Redaktion Hunderte E-Mails mit dem Betreff „LT-Osterrätsel“ erhalten. Die Resonanz war so groß, dass der kleine Osterhase – entworfen von Künsterlerin Jeanette Arndt aus Waal (Landkreis Ostallgäu) – nach der Rückkehr total überwältigt war, dass so viele mitgemacht haben. Auch die zahlreichen Sponsorinnen und Sponsoren, die tolle Preise für unser Rätsel zur Verfügung gestellt haben, freuen sich. Der Zuspruch war wirklich enorm. Wir wünschen allen Gewinnerinnen und Gewinnern, die wir persönlich erreicht haben und denen wir bereits gratuliert haben, viel Spaß mit ihren Preisen. Sie können Ihre Preise zu den Öffnungszeiten (am Gründonnerstag von 10 bis 16 Uhr) in unserem Redaktionssekretariat in der Von-Kühlmann-Straße 3 in Landsberg abholen und dann wieder nach den Osterfeiertagen.

Die Genussmanufaktur Hallinger hat sechs Osternester gespendet. Diese gehen an: Reinhold Haupt, Moni Bauer, Ulrike Lachmund, Hermann Hensel, Lisa Wegele und Wunibald Wörle.

Goldammer Selbst gefertigtes Ostergebäck vom Dießener Kaffeehausbesitzer Markus Dieffenbach („Die Goldammer") bekommt Centa Oswald.

Über die vier Hasen von Künstlerin Jeanette Arndt dürfen sich Karin Zierer-Schuster, Ellen Egner, Cornelia Stede und Monika Horne freuen.

Frühstück Die Landsberger Gastronomen von der Villa Rosa, dem Herkomer Café und dem „Hellmairs" haben je einen Gutschein für ein Frühstück oder ein romantisches Date gesponsert. Die Gewinner sind: Anna-Maria Zerhoch, Helga Stadler und Michael Schmid.

Likka Ein Abendessen in der Likka am Peter-Dörfler-Weg in Landsberg mit den passenden Getränken für vier Personen geht an: Sophia Knoller.

Vom Zendo Vital und Gesundheitszentrum Kaufering gibt es einen Gutschein für 14 Tage Rücken- und Figurtraining an den Geräten inklusive Einweisung, Kursen und Sauna und einen Gutschein für eine 5er-Karte für die Salzgrotte. Martina Schwaiger ist eine Gewinnerin.

Aust Ästhetik (Mathias Aust, Chirurg für plastische und ästhetische Chirurgie mit Privatklinik in Landsberg) steuerte fünf Gutscheine im Wert von je 100 Euro bei, das dort ansässige Kosmetikstudio Zeitwunder eine Gesichtsbehandlung und mehrere Gutscheine für eine 3D-Hautanalyse. Über die Preise freuen sich unter anderem Gaby Echterbruch, Andrea Blätz, Yvonne Stäbler, Marianne Riedl, Jessica Grund, Heike Winterholler, Susanne Rabe und Henriette Lindner.

Pflege Einen Gutschein für eine Fußpflege von Fußharmonie Sabine Geisler gibt es für Annelies Scharf.

Blumen Frederike Dornrieden, Andrea Heidemann und Iris Stumpf bekommen bunte Frühlings-Blumensträuße, gesponsert von Petra Kapp-Hampel von „Das Büroteam" .

Berchtold & Witzel Einrichten und Wohnen, 1 A Classe spendiert Ingrid Zeyer, Gabriele Dellinger und Alexandra Köppl drei große Ostereier, gefüllt mit Produkten der Kosmetikfirma L'Occitane.

Buch Hansa Auch Buchhändlerin Ingrid Asam spendet fünf Bücher für die Aktion. Unter anderem Werner Müller, Ulrike Echter, Alfred Wegmaier und Hedwig Grundei sind die Gewinner.

