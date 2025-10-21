Ende eines Traditionsgeschäfts in Landsberg: Eisenwaren Jehle schließt

„Alles muss raus“ heißt es seit wenigen Tagen bei Eisenwaren Jehle in Landsberg. 20 Prozent auf alles gewährt Inhaber Stefan Jehle auf die noch vorhandenen Waren im Räumungsverkauf. Das ist Stadtgespräch und entsprechend groß ist der Ansturm – kurz nach Geschäftsöffnung um 9 Uhr fährt ein Auto nach dem anderen auf dem Hof. Die Werkstatt noch mal rasch komplettieren, nach Schnäppchen suchen, vielleicht das eine oder andere praktische Geschenk finden, das sind die einen Beweggründe. Vielmehr geht es aber darum, sein Bedauern über das Verschwinden eines Landsberger Traditionsunternehmens auszudrücken und Stefan Jehle Dank für die jahrelange gute Zusammenarbeit auszusprechen. Jehle und zahlreiche Handwerker aus der Region gingen Zeit ihres Berufslebens Hand in Hand. Gemeinsam wurde getüftelt, wie eine Befestigung gelingt, welcher Beschlag am besten passt. Stefan Jehle war nie reiner Verkäufer, er wusste im Handwerk Bescheid.

Nun, mit 67 Jahren, will er kürzertreten. Er verkleinert seinen Laden auf ein Sicherheitsfachgeschäft, bietet Schließanlagen und Türsicherungen sowie Schutzbeschläge an und fertigt Schlüssel. „Ich bin ein Workaholic“, gesteht er freimütig ein. An das Aufhören denkt er deshalb nicht, etwas weniger arbeiten ist sein Ziel. „Ich höre ohne Gram auf und freue mich auf Neues“, sagt Jehle. Während er in das elterliche Geschäft einstieg, gehen seine beiden Söhne andere Wege, und das ist für ihn in Ordnung: „Es war immer meine Devise, ihnen das Geschäft nicht in die Wiege zu legen“, so Jehle, der nach seiner Ausbildung zum Großhandelskaufmann um 1995 das Geschäft von seinem Vater Rudolf und seinem Onkel Josef übernahm – und das, obwohl ihn seine Mutter lieber im Finanzamt gesehen hätte.

Die Baumärkte machten Eisenwaren Jehle in Landsberg kaum Konkurrenz

Stefan Jehle brachte viele neue Ideen ein, setzte zunehmend auf Selbstbedienung und nahm Elektrowerkzeuge in das Sortiment auf. Die Baumärkte machten ihm kaum Konkurrenz, Jehle konnte preislich gut mithalten, bot zudem Beratung und oft qualitativ hochwertigere Waren. Die Umsätze begannen erst ab 2010 zu bröckeln, als sich zunehmend der Onlinehandel durchsetzte. Zudem gingen viele seiner treuen Handwerker in Rente, Lieferanten aus der Region schlossen ihre Betriebe. Einige Zeit konnte Jehle die Lücken noch aus seinem „Fundus“ füllen. Nun sieht er für einen „analogen“ Betrieb wie den seinen keine Zukunft mehr. Schon seit Sommer lässt er manche Waren ausgehen, die sechs Angestellten wurden informiert, sie haben alle neue Arbeitsstellen in Aussicht oder gehen in Rente.

Räumungsverkauf bei Eisenwaren Jehle in der Landsberger Malteserstraße.

Über 10.000 Artikel gehörten einst zum Sortiment, bei Jehle gab es wirklich alles und das meiste auch einzeln. Vom Besen bis zur Axt, vom Imkereibedarf bis zur Schraube, von der Kettensäge bis zum Einkochtopf. Und jede Menge Ersatzteile, sodass manches Stück repariert werden konnte, anstatt entsorgt zu werden.

Das Geschäft geht zurück auf Stefan Jehles Großvater, der ebenfalls Stefan hieß. Dieser ist vielen älteren Landsbergern noch bestens in Erinnerung, da er stets Stehkragen und Fliege trug. Er ersteigerte Haus und Ladengeschäft der Eisenhandlung Bassemir in der Alten Bergstraße 492 und eröffnete am 14. November 1931. Wie in einer alten Zeitungsannonce zu lesen ist, die sein Enkel aufbewahrt hat, führte das Geschäft damals Haus- und Küchengeräte, Öfen, Herde und Kleineisenwaren. Ursprünglich stammte Stefan Jehle sen. aus Worms und war Gutsverwalter in Holland. Fast wäre sein Großvater damals von einem Metzger bei der Versteigerung überboten worden, erinnert sich Jehle. Deshalb lieh er sich kurzerhand Geld bei der Sparkasse. „Nehmen Sie das Geld, das Schriftliche machen wir dann später“, gab sich diese großzügig.

Das Ensemble in der Landsberger Altstadt hat seinen landwirtschaftlichen Flair bewahrt

Später tauschten Großvater Jehle und der Metzger, für den die Ausrichtung nach Süden ungünstig war, ihre Häuser. So kam Jehle in das Haus 436. Jehles Söhne zogen dann in den 1970er-Jahren in das ehemalige landwirtschaftliche Anwesen von Bauer Strobl in der Malteserstraße, das zu dieser Zeit von den landwirtschaftlichen Lehranstalten genutzt wurde. Das hatte entscheidende Vorteile, denn nun war das Sortiment auf einer Etage und es befanden sich Parkplätze im Hof. Seinen landwirtschaftlichen Charakter hat das Ensemble bis heute bewahrt und erinnert daran, dass es einst viele Bauern auf dem Berg hinter dem Bayertor gab. Blickt man im Hof in Richtung Westen, blitzt einer der Türme der Heilig-Kreuz-Kirche hinter dem Dach hervor.

Das Eisenwaren-Geschäft von Stefan Jehle glich einer Fundgrube, mit Waren, die längst nicht mehr produziert werden.

Mit 150 Jahren weit älter als Eisenwaren Jehle ist die Schrankwand mit unzähligen Schubladen, Zeugnis des Einzelwarenverkaufs. Zwar wird es ab Dezember auch einen Regalverkauf bei Jehle geben. Das Schmuckstück wird aber im Familienbesitz bleiben.