Autoinsassinen müssen aus Unfallauto befreit werden

Am Freitagabend kam eine 16-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit ihrem dreirädrigen Pkw auf der Staatsstraße bei Altenstadt aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken, kippte der Pkw nach rechts um und kam auf der Straße zu stehen, teilt die Polizei mit.

Die Fahrerin sowie eine Beifahrerin konnten sich nicht alleine aus dem Wagen befreien, weshalb das Fahrzeugdach von den Feuerwehren aus Schongau und Altenstadt aufgeschnitten werden musste. Die beiden Insassinnen wurden leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (AZ)