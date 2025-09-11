Oide Wiesn bis Denkmaltag: Das ist am Wochenende im Kreis Landsberg los

. Auf dem Georg-Hellmair-Platz ist ein großes Festzelt aufgebaut. Am Samstag, 13. September, kommen Schnäppchenjäger und Trödelfans beim Altstadtflohmarkt im Festzelt auf ihre Kosten, am Sonntag, 14. September, findet dann die Oide Wiesen mit Rahmenprogramm (Bieranstich ist um 11.15 Uhr) statt. Ab 16 Uhr laden die Fanmacher der VR-Bank zur Party mit den Brass Boyz ein. Daneben gibt es unter anderem die Landmaschinenschau „Damals und heute“, einen Markt in der Fußgängerzone und ein Bürgermeisterwettsägen.

Familienkulturtag:

Am Samstag, 13. September, veranstaltet der Landkreis den zweiten Familienkulturtag. Teil des Programms im Lechtalbad in Kaufering ist der

Sprungwettbewerb „Dein Sprung“

, der um 13.30 Uhr am Sprungfelsen des Naturfreibades startet. Der Familienkulturtag bietet von 11 bis 18 Uhr auch für alle, die nicht planschen oder schwimmen möchten, ein abwechslungsreiches Programm. Die Besucherinnen und Besucher erwartet Live-Musik, Auftritte von Tanzgruppen und Walking-Acts und Mitmachaktionen für Kinder.