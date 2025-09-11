Oide Wiesn bis Denkmaltag: Das ist am Wochenende im Kreis Landsberg los

Auch wenn wohl noch nicht alle Urlauber in den Landkreis Landsberg zurückgekehrt sind, das letzte Ferienwochenende ist vollgepackt mit Terminen in der Region zwischen Ammersee und Lech. Unsere Redaktion bietet einen Überblick über einige Veranstaltungen.
- Oide Wiesn: Zum inzwischen siebten Mal veranstaltet die VR-Bank Landsberg-Ammersee in Landsberg die Oide Wiesn. Auf dem Georg-Hellmair-Platz ist ein großes Festzelt aufgebaut. Am Samstag, 13. September, kommen Schnäppchenjäger und Trödelfans beim Altstadtflohmarkt im Festzelt auf ihre Kosten, am Sonntag, 14. September, findet dann die Oide Wiesen mit Rahmenprogramm (Bieranstich ist um 11.15 Uhr) statt. Ab 16 Uhr laden die Fanmacher der VR-Bank zur Party mit den Brass Boyz ein. Daneben gibt es unter anderem die Landmaschinenschau „Damals und heute“, einen Markt in der Fußgängerzone und ein Bürgermeisterwettsägen.
- Familienkulturtag: Am Samstag, 13. September, veranstaltet der Landkreis den zweiten Familienkulturtag. Teil des Programms im Lechtalbad in Kaufering ist der Sprungwettbewerb „Dein Sprung“, der um 13.30 Uhr am Sprungfelsen des Naturfreibades startet. Der Familienkulturtag bietet von 11 bis 18 Uhr auch für alle, die nicht planschen oder schwimmen möchten, ein abwechslungsreiches Programm. Die Besucherinnen und Besucher erwartet Live-Musik, Auftritte von Tanzgruppen und Walking-Acts und Mitmachaktionen für Kinder.
Der HC Landsberg lädt seine Fans zum Sommerfest ein
- HCL-Sommerfest: Am Samstag, 13. September, startet der HC Landsberg ab 14 Uhr sein Sommerfest mit Präsentationen aller Mannschaften sowie der Eiskunstlaufabteilung. Auf die Eishockey-Fans warten zudem Fanartikel, Dauerkartenverkauf und ein Meet & Greet mit der Bayernliga-Mannschaft.
- Denkmaltag: Am Sonntag, 14. September, werden im Landkreis Landsberg im Rahmen des europaweiten Tags des offenen Denkmals wieder historische Orte für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Unter dem diesjährigen Motto „WERT-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ können Interessierte Baudenkmäler und Kulturschätze entdecken und erleben. So öffnet in Prittriching das historische Schulhaus mit Heimatmuseum (Schulstraße 12) zwischen 14 und 17 Uhr seine Türen. Die Stadt Landsberg bietet zwei geführte Besichtigungen (10 und 13 Uhr) in der ehemaligen, momentan für die Öffentlichkeit gesperrten Klosterkirche der Ursulinen, an. Es können jeweils maximal 20 Personen teilnehmen. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 08191/128215 oder per E-Mail an bauamt@landsberg.de möglich.
In Eching wird fünf Tage lang gefeiert
- Festwoche: Im Jahr 1975 wurde erstmals in Eching eine Festwoche gefeiert. Heuer findet sie vom 11. bis 15. September statt und steht ganz im Zeichen von vier Vereinsjubiläen. Höhepunkt ist der große Festumzug am Sonntag, 14. September, um 15 Uhr.
