Naherholungsort Landkreis Landsberg: Eine Nacht auf dem Campingplatz

Von Lisa Gilz - 06:00 Uhr

Es muss nicht immer die Côte d’Azur, der Gardasee oder Griechenland sein und manchmal ist es auch ganz schön, auf Hotelkomfort zu verzichten.

Laut einer Statistik des ADAC gehen Deutsche noch vor Italien oder Frankreich am liebsten gleich im eigenen Land campen, und das bereits 2019 vor der Pandemie. Dabei muss der Blick bei der Urlaubsplanung meist gar nicht allzu weit schweifen. Schöne Naherholungsorte finden sich gerade in Oberbayern mehr als genug. Mit einem Wohnmobil oder Zelt lässt sich die Region aus einem neuen Blickwinkel erleben. Auch außerhalb der Sommerferien bieten Campingplätze eine willkommene Abwechselung zu den eigenen vier Wänden. Wir haben den Test gemacht.

Campingplatz in Dießen ist klein, aber fein. Foto: Lisa Gilz

Der erste Schritt ist natürlich einmal, einen Campinglatz zu finden. Während das gerade in der Hochsaison rund um den August etwas mehr Planung im Voraus benötigen kann, sind die Chancen im Frühling und Spätsommer wesentlich besser, einen Platz zu bekommen. Im Landkreis gibt es in Landsberger Süden, in Utting und in Dießen die Möglichkeit, offiziell zu campen. Schließlich ist die Auswahl auf Dießen gefallen, da der Platz mit seinen 22 Plätzen recht übersichtlich ist und trotzdem die Nähe zum Ammersee bietet. Zelten bietet sich aufgrund des Schotters am Platz nicht an. Glück im Unglück durfte ich mir einen umgebauten Camper-Anhänger der Landsbergerin Monika Frei ausleihen.

