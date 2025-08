Sparkasse Landsberg-Dießen beruft Andreas Schultheiß in den Vorstand

Die Sparkasse Landsberg-Dießen hat Andreas Schultheiß zum neuen stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt. Der 49-Jährige ist seit zwei Jahren Bereichsleiter für Firmen- und Gewerbekunden. Darüber informiert die Sparkasse in einer Pressemitteilung.

Andreas Schultheiß ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und blickt auf eine langjährige Karriere im Bankwesen zurück. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Hypovereinsbank in Ulm arbeitete er dort in verschiedenen Positionen, darunter als Privatkundenberater und Individualkundenberater und später bei der Sparkasse Ulm. 2005 übernahm er dort die Verantwortung als Gewerbekundenberater und stellvertretender Filialdirektor. Ab 2012 leitete er bei der Sparkasse in Ulm die Abteilung Gewerbekunden, bevor er 2023 als Bereichsleiter Firmen- und Gewerbekunden zur Sparkasse Landsberg-Dießen wechselte.

Mit seiner Expertise im Bereich der Firmen- und Gewerbekunden sowie seiner langjährigen Erfahrung in leitenden Positionen wird Andreas Schultheiß als neues stellvertretendes Vorstandsmitglied die Weiterentwicklung und das Wachstum der Sparkasse maßgeblich mitgestalten, heißt es in der Pressemeldung. „Wir freuen uns, mit Andreas Schultheiß eine versierte und erfahrene Persönlichkeit gewonnen zu haben, die nicht nur über fundiertes Fachwissen verfügt, sondern auch die Bedürfnisse unserer gewerblichen Kunden bestens versteht“, wird Roland Böck, Vorstandsmitglied der Sparkasse Landsberg-Dießen, zitiert. Seit jeher setze die Sparkasse Landsberg-Dießen auf eine enge Zusammenarbeit mit ihren Geschäftskunden.

Die Sparkasse hat mehrere Geschäftsstellen im Landkreis Landsberg

Die Sparkasse Landsberg-Dießen ist eigenen Angaben zufolge das größte Kreditinstitut im Landkreis Landsberg. Sie ist mit 29 Geschäftsstellen und SB-Geschäftsstellen im Landkreis vertreten. Die Sparkasse Landsberg-Dießen wies im Geschäftsjahr 2024 eine Bilanzsumme von rund 2,6 Milliarden Euro aus und verfügte über Kundeneinlagen von rund 2,1 Milliarden Euro. Vorstandsvorsitzender ist Sven Fischer, Vorstandsmitglied Roland Böck. Dessen Stellvertreter sind nun Andreas Schultheiß und Domenic Riedelbauch. (AZ)