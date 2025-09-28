Mitarbeiterin einer Pflegeeinrichtung wird bedroht und angegriffen

Eine Bedrohung und ein Angriff auf eine Mitarbeiterin in einer Pflegeeinrichtung haben am Freitag die Schongauer Polizei beschäftigt.

In der Einrichtung im Ortsbereich von Peiting war gegen 18.15 Uhr eine 32-jährige Bewohnerin mit einer 45-jährigen Mitarbeiterin in Streit geraten. Die Situation eskalierte nach Darstellung der Polizei, als die 32-Jährige ein Brotzeitmesser in die Hand nahm und gegen die Mitarbeiterin richtete. Die eintreffende Streifenbesatzung konnte deeskalieren. Die 32-Jährige legte das Messer ab, sie wurde anschließend in ein psychiatrisches Klinikum gebracht. Sie erwartet ein Ermittlungsverfahren mit dem Tatvorwurf der Bedrohung.

Eine Bewohnerin wirft einen Getränkekasten auf eine Mitarbeiterin

Noch während des Einsatzes kam es gegen 18.37 Uhr zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung in der Einrichtung. Eine 49-jährige Bewohnerin griff dieselbe 45-jährige Mitarbeiterin mit Plastikflaschen an. Die 49-Jährige ergriff einen Getränketräger mit 20 Kunststoffflaschen und entleerte die Flaschen über der Mitarbeiterin.

Diese ergriff fußläufig die Flucht zu den anwesenden Polizeibeamten, welche noch mit der 32-jährigen Bewohnerin beschäftigt waren. Die 49-Jährige lief der Mitarbeiterin hierbei mit erhobenem Getränketräger hinterher. Kurz bevor die Streifenbesatzung die Bewohnerin zu Boden bringen konnte, warf diese den Träger in Richtung der Mitarbeiterin. Der leere Träger erfasste die Mitarbeiterin leicht, sie wurde aber nicht verletzt. Auch diese Bewohnerin wurde in ein psychiatrisches Klinikum gebracht. (AZ)