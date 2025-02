Anruf-Sammel-Taxi in Apfeldorf und Kinsau soll fortgeführt werden

Die Gemeinden Apfeldorf und Kinsau wollen sich auch in Zukunft am Anruf-Sammel-Taxi beteiligen. Die beiden Gemeinderäte beschlossen in den jüngsten Sitzungen einstimmig, einen weiteren Vertrag mit dem Landkreis Landsberg abzuschließen. In Kinsau wird das Anruf-Sammel-Taxi sehr gut angenommen: Im ersten Halbjahr 2024 wurde es noch häufiger genutzt als in den Monaten zuvor. So wurden insgesamt 72 Fahrten allein im Zeitraum von Januar bis Juli 2024 registriert. In einem längeren Zeitraum zuvor – von März bis Dezember 2023 – waren es nur 65 Fahrten.

Bürgermeister Marco Dollinger stellte fest, dass das Anruf-Sammel-Taxi viel genutzt werde und eine sinnvolle Einrichtung sei. Leider sei der Gemeinde aber nicht bekannt, welche Personengruppen hauptsächlich damit fahren würden. „Dies wäre noch ganz interessant zu wissen“, meinte er. Auch Apfeldorf Bürgermeister Gerhard Schmid hält das Anruf-Sammel-Taxi für eine gute Sache: „Es wird in Apfeldorf angenommen“, stellte er fest – die Zahl der Fahrten sei im vergangenen Jahr gestiegen. Und es sei schließlich nicht einfach, von Apfeldorf mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt zu kommen: „Es fährt nur dreimal am Tag ein Bus, das ist wirklich schwierig, wenn man an einen anderen Ort muss.“

Landkreis Landsberg will neuen Vertrag mit Taxiunternehmen schließen

Der finanzielle Beitrag, den die Gemeinde Kinsau leisten musste, betrug 1787 Euro für den Zeitraum von Januar bis Juli 2024 und 1608 Euro für die Abrechnungsperiode von März bis Dezember 2023. Für das zweite Halbjahr 2024 liegt noch keine Abrechnung vor. Die Gemeinderatsbeschlüsse waren nötig, da der Probebetrieb des Anruf-Sammel-Taxis zum 31. März 2025 endet. Der Landkreis Landsberg will nun einen neuen Rahmenvertrag mit dem Taxiunternehmen schließen, um den Bürgerinnen und Bürgerinnen weiterhin eine gute Alternative zum Busverkehr zu bieten. In dem neuen Rahmenvertrag werden die Entgelte rund 9,5 Prozent teurer werden. Deshalb wird das Landratsamt voraussichtlich auch die Benutzerentgelte erhöhen müssen.