Altlandrat Erwin Filser zum ersten Ehrenbürger von Apfeldorf ernannt

Apfeldorf hat ab sofort einen Ehrenbürger: Altlandrat Erwin Filser erhielt den Titel als erster in der Gemeinde. Er war von 1972 bis 1984 Bürgermeister der Gemeinde Apfeldorf, von 1984 bis 2002 Landrat des Landkreises Landsberg und danach 20 Jahre lang Kirchenpfleger in Apfeldorf, zählte Bürgermeister Gerhard Schmid bei der Verleihung der Urkunde die wichtigsten Ämter des neuen Ehrenbürgers auf. Der Altlandrat habe sich „immer über das Maß hinaus zum Wohle seiner Heimatgemeinde eingesetzt“, betonte Schmid. Auch im Apfeldorfer Sportverein war Filser lange Zeit aktiv: Von 1970 bis 1984 war er Vorstand des Hauptvereins.

Der Titel „Ehrenbürger“ ist die höchste von einer Gemeinde oder einer Stadt vergebene Auszeichnung für eine Persönlichkeit, die sich in herausragender Weise um das Wohl der Bürger verdient gemacht hat. Die Entscheidung sei einstimmig im Gemeinderat getroffen worden, dass Filser diese Ehre zuteilwerden solle, berichtete Bürgermeister Schmid.

Ein Blick in die Geschichtsbücher hat gezeigt, dass Apfeldorf bisher noch keinen Ehrenbürger hatte. Ein vielfach von der Gemeinde belobigter Bürger war einst der letzte Floßmeister von Apfeldorf, Josef Schwaller, der von 1844 bis 1909 lebte. Doch selbst Schwaller war niemals offiziell zum Ehrenbürger ernannt worden, wie in den Aufzeichnungen von früher im Archiv nachzulesen ist. Damit ist Erwin Filser also der erste und der einzige Ehrenbürger Apfeldorfs und freute sich sehr über diese besondere Auszeichnung.