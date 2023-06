Das ist am Schmankerltag in Apfeldorf geboten

Es ist bereits der 13. Schmankerltag, der am kommenden Wochenende in Apfeldorf stattfindet.

Scampi auf Obstsalat, Wedges mit Dip oder frisch gebackene Kiachle – da läuft einem doch schon das Wasser im Mund zusammen! Beim Schmankerltag in Apfeldorf am Samstag, 17. Juni kann man sich nach dem Motto der 15 beteiligten Vereine und Gruppierungen „kleine Portionen zu kleinen Preisen“ so richtig durchschlemmen.

Nicht nur kulinarisch ist in Apfeldorf einiges geboten

Der 13. Schmankerltag beginnt um 14 Uhr an dem schönen Aussichtsplatz am Lechstausee und mit der Pfarrkirche im Hintergrund. Zunächst sorgt die Trachtenkapelle für gute Unterhaltung der Gäste. Zum Kaffee gibt es eine Kuchentrilogie vom Gartenbauverein, Kiachle von den Tennislern oder Eiscafe der Ü-80-Gruppe. Natürlich steht am Nachmittag bereits die gesamte Palette an Schmankerl zur Auswahl: Scampispieße vom CSU-Ortsverband, Wraps und Tapas der Eishockey Spieler, Räuberspieße macht die Feuerwehrjugend, Wedges von den Fußballern, Schweinefilet grillt der Pfarrgemeinderat, Pizza backen die Schützen, Pulled-Pork-Burger bieten die Theaterer und Kässpatzen gibt es bei den Trachtlern. Mit Nachspeisen und Cocktails der Landjugend wird das Angebot abgerundet, für die normalen Getränke sorgt die Feuerwehr.

Im Pfarrgarten bietet der Kinderförderverein eine Bastelecke mit Schminken, Luftballon-Artisten sowie Eis und auch das schöne Holzkarussell steht für die kleinen Besucher bereit.

Abends wird auf dem Schmankerltag getanzt

Ab 19 Uhr sorgt die Band „Feier3er“ für gute Stimmung und wer ein paar Kalorien zu viel genascht hat, kann sie mit einem flotten Tänzchen gleich wieder abarbeiten. „Letztes Jahr waren nach Corona alle noch ein wenig aus der Übung, aber heuer haben wir mit 15 beteiligten Vereinen so viele wie noch nie“ freut sich die Hauptorganisatorin Henriette Beltz auf einen schönen Schmankerltag. Das Sommerfest in der Apfeldorfer Ortsmitte ist auch deshalb so beliebt bei den Besuchern, weil es ein geselliger und zwangloser Treffpunkt ist.

