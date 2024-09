Ferienprogramm Apfeldorf: Auch das Interesse in Nachbargemeinden groß

Wer in den Ferien heuer vielleicht nicht in den Urlaub fahren konnte, dem wurde es in Apfeldorf trotzdem nie langweilig. Denn das Ferienprogramm-Team lockte mit einer breiten Palette an Unterhaltungsmöglichkeiten und Workshops. Ob Kindergartenkinder oder Schüler – für jedes Alter und jeden Geschmack war etwas dabei. Sehr begehrt war unter anderem der Ausflug in das Bergbaumuseum nach Peißenberg. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen fuhren dort mit der Bergbaubahn in den Stollen und schauten sich an, wo die Menschen früher gearbeitet hatten. Besonders aufregend fanden die Kinder die Sprengung, die dort unter Tage simuliert wurde. Als Erinnerung bekamen alle Teilnehmer eine Urkunde, in der sie zum „Jungknappen“ ernannt wurden.

Neue Mitglieder im Organisationsteam fürs Ferienprogramm in Apfeldorf

Für kleine Künstler war beim Ferienprogramm auch einiges geboten: Es wurden Dachplatten und Steine bunt bemalt, es wurde getöpfert und ältere Kinder ab elf Jahren lernten, wie man mit dem Bleistift Porträts zeichnen kann. Bei einem Song-Workshop wurden Lieder eingeübt und in einer Zauberschule Tricks studiert. Auch eine Turn- und Akrobatikshow und ein Theaterstück wurden geprobt und dann vor einem Publikum auf die Bühne gebracht. Ihr handwerkliches Geschick durften die Kinder unter Beweis stellen, die in Zusammenarbeit mit dem Gartenbauverein einen Nistkasten für Vögel bauten. Der Kurs musste wegen des großen Interesses gleich zweimal stattfinden. Für Sportbegeisterte gab es Tennisstunden mit dem Apfeldorfer Sportverein und Bogenschießen in der Herzogsägmühle. Gut besucht war auch die Wildpflanzen- und Kräuterküche: Dabei wurden gemeinsam essbare Kräuter und Blüten gesucht und davon dann viele leckere Sachen gekocht. Wie schon in den vergangenen Jahren, so wurde auch heuer wieder eine Imkerin besucht. Die Kinder lernten dort alles über Bienen. Für Maria Himmelfahrt wurden wieder Kräuterbuschen gebunden.

Dieses Jahr sind zwei neue Gesichter zum Ferienprogramm-Team dazugestoßen: Ingrid Lux und Melanie Obermeier. Die Gemeinde Apfeldorf bedankte sich bei Daniela Achenbach, Corinna Beinhofer, Karin Matthies und Cornelia Schreiegg, die sieben Jahre lang das Ferienprogramm mitgestaltet hatten und nach den Sommerferien nicht mehr im Organisationsteam mitwirken werden. Seit mittlerweile zehn Jahren wird das Ferienprogramm jetzt schon von Manuela Fernsemmer geleitet, die diese Aufgabe auch weiterhin ausführen wird. Das Ferienprogramm-Team bekam heuer auch wieder einige Anfragen von Eltern aus anderen Orten. Doch sind die Kapazitäten der Kurse, die alle von Ehrenamtlichen angeboten werden, begrenzt. Deshalb können auch weiterhin nur Kinder aus Apfeldorf angemeldet werden.