Feuerwehrhaus soll bis zum Frühjahr fertig werden

Zum Frühjahr nächsten Jahres soll die Freiwillige Feuerwehr Apfeldorf ihr neues Zuhause bekommen: Bis dahin soll der Neubau des Feuerwehrhauses fertig sein. Eine Zeit lang war es sehr ruhig auf der Baustelle neben der Staatsstraße am Hornberg in Apfeldorf. Doch jetzt ging es auf einmal ganz schnell. Riesige Betonteile wurden zuletzt angeliefert und aufgestellt. Innerhalb weniger Tage standen schon die Wände. Vergangene Woche hatten die Arbeiter an dem Dach begonnen.

Zu Beginn der kalten Jahreszeit soll das Gebäude jetzt noch „winterfest“ gemacht werden, wie Bürgermeister Gerhard Schmid sagte. Als Nächstes kommen die Fenster rein. Und auch die Fotovoltaikanlage soll noch in diesem Jahr installiert werden. Zuvor war es laut Schmid wegen Personalmangel und Rohstofflieferproblemen zu Verzögerungen im Bauablauf gekommen. Daher liege die Gemeinde mit dem Bau jetzt etwa zwei Monate zurück. Nichtsdestotrotz geht der Bürgermeister aber davon aus, dass bis zum Frühjahr nächsten Jahres alles fertig sein werde. Eine weitere gute Nachricht sei: Die erwarteten Kosten von rund 3,2 Millionen Euro für das Projekt Feuerwehrhaus können voraussichtlich eingehalten werden.

Hochbehälter in Apfeldorf soll im ersten Halbjahr 2025 fertiggestellt werden

Nicht nur am Feuerwehrhaus wird fleißig gebaut. Unweit davon wird die alte Mehrzweckhalle gerade zum neuen Dorfgemeinschaftshaus umgebaut und erweitert. Für das Projekt hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ein Nachtragsangebot für die Abrissarbeiten an den Giebelwänden vorliegen. Denn beim Abriss musste eine Wand händisch abgebrochen worden, weil sonst die Bausubstanz gefährdet gewesen wäre. Dafür genehmigte der Gemeinderat den Nachtrag von knapp 6400 Euro.

Zudem dauern in Apfeldorf noch die Arbeiten für die Verbesserung der Wasserversorgung an. Der Hochbehälter ist bereits eingesetzt worden. Als Nächstes muss laut Schmid die Technik für den Hochbehälter installiert werden. Anschließend müsse noch die Verbundleitung angeschlossen und alles gespült werden. Im Frühjahr oder Sommer 2025 wird die Gemeinde dann voraussichtlich auch dieses Großprojekt abschließen können.

Weiter geht es auch mit dem Radwegausbau in der Gemeinde Apfeldorf. Der Radweg soll am Gäßele erneuert werden. Der Gemeinderat nahm für diese Maßnahme ein Angebot über knapp 38.000 Euro an.