Apfeldorf

vor 17 Min.

Fischerverein schafft neuen Laichplatz an der Staustufe 10 in Apfeldorf

An der Staustufe 10 in Apfeldorf wurde mit aufgeschüttetem Kies ein Laichplatz geschaffen.

Am Lech in Apfeldorf wird mit Kies ein seichter Laichplatz für die Fische geschaffen. Zuletzt an der Aufstiegsanlage der Lebensraum der Tiere beeinträchtigt worden.

Eines der Ziele des Apfeldorfer Fischereinvereins „Lechfreunde“ ist es, die gepachteten Gewässer Lechstaustufe Apfeldorf und die Lechstaustufe Epfach nachhaltig zu bewirtschaften. Für den momentan laufenden Bau der Fischaufstiegsanlage vom Stausee Lechblick bis zum Stausee Epfach war es erforderlich den Staubereich in Epfach längere Zeit teilweise zu entleeren. Als Teilausgleich für die dadurch entstandenen Beeinträchtigungen der Wasserlebensräume im Stausee Epfach wurde zwischen dem Kraftwerksbetreiber Uniper und dem Fischereipächter Lechfreunde die Errichtung eines neuen Kieslaichplatzes im Unterwasser des Kraftwerkes Apfeldorf vereinbart. Kies wird zuerst auf Schadstoffe untersucht Daher wurden 500 Kubikmeter Kies im Fließstreckenbereich des Lechs bei Apfeldorf eingebracht. Der Kies stammt aus den Baumaßnahmen der Fischaufstiegshilfe von der Lechstaustufe Epfach in die Lechstaustufe Apfeldorf, heißt es in einer Pressemitteilung der Lechfreunde. Für das einzubringende Material wurde vorher auch noch eine Sieblinie und ein Schadstoffgutachten erstellt. Mit diesem Kies wurde an der Lechstaustufe 10 ein Laichplatz für die einheimischen Kieslaicher wie Äsche, Huchen und Forelle geschaffen. Nicht nur die genannten Salmoniden, sondern auch die Fischarten Nase, Barbe, Aitel, sowie die Kleinfischarten Koppe und Schmerle, sollen von dieser Maßnahme profitieren. Der eingebrachte Kies dient auch als Kiesdepot. Die Dynamik des Flusses wird einen Teil des Kieses flussabwärts verfrachten, wo es abgelagert wird und wiederum einen Lebensraum für Kleinfische und diverse Fischnährtiere bietet. Kieslaichplätze am Lech müssen jährlich nachgebessert werden Eine jährliche Auflockerung des vorhandenen Kiesbettes mit einer Zugabe von neuem Material, ist eine jährlich feste Aktion der „Lechfreunde“ an der Staustufe 9. Durch Sediment- und Schwebstoffeinträge werden die für die abgelegten Fischeier und die geschlüpften Brütlinge unbedingt notwendigen Hohlräume zwischen dem Kies zugeschwemmt. Der Kies verdichtet sich, die Fische können keine Laichgruben mehr anlegen und der Laichplatz wird dadurch binnen kurzer Zeit unbrauchbar. (AZ) Den Laichplatz an der Staustufe 9 bessern die Lechfreunde jedes Jahr nach. Foto: Lechfreunde Lesen Sie dazu auch Prittriching Plus Angler waren für den Artenschutz an der Prittrichinger Staustufe fleißig

Landkreis Landsberg Plus Landtag stellt klar: Jäger aus Prittriching darf Biber auch nachts schießen

Epfach Ein weiteres Artenschutzschutzprojekt startet am Lech

Themen folgen