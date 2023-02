In Apfeldorf soll bald der Umbau der Mehrzweckhalle starten

Plus In Apfeldorf muss die Mehrzweckhalle saniert werden. Demnächst sollen die Arbeiten beginnen, aber es gibt noch einiges zu regeln.

Lange Zeit wurden die Generalsanierung und der Umbau der Apfeldorfer Mehrzweckhalle geplant. Heuer soll es losgehen: Die Gemeinde hofft, dass die Arbeiten noch im ersten Halbjahr 2023 starten können, wie Bürgermeister Gerhard Schmid erklärte. Die Ausschreibung soll demnächst rausgehen. Beschlossen ist der Umbau längst, doch die Gemeinde hatte sich vor gut einem Jahr dafür entschieden, die Ausschreibung noch etwas zu verschieben (LT berichtete). Der Grund dafür war die allgemeine Lage mit der Rohstoffverknappung und zu erwartenden Baukostensteigerungen. Die Gemeinde hofft nun auf ein annehmbares Ausschreibungsergebnis für das mit sieben Millionen Euro veranschlagte Projekt. Dabei soll das Gebäude energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Auch eine neue Heizung und eine neue Lüftung sind vorgesehen.