Mit bewährter Mannschaft geht es weiter

37 Auftritte hat die Trachtenkapelle Apfeldorf im Jahr 2024 absolviert. Bei ihrer Jahreshauptversammlung blickten die 32 aktiven Musiker auf ein ereignisreiches Jahr und bestätigten bei den turnusgemäßen Wahlen die Vorstandschaft. „Wir haben alle Altersklassen in unserer Musik, vom 13-jährigen Schorschi Kölbl bis zum 83-jährigen Sepp Zwick“, freute sich Vorstand Helmut Ehle über die besondere Gemeinschaft.

Ehle konnte mit weiteren Zahlen aufwarten: An den 52 Proben im Jahr 2024 nahmen im Durchschnitt 21 Musiker teil. Von dieser Zahl zeigte sich Dirigent Stephan Socher überrascht, er hätte den Durchschnitt niedriger vermutet. Trotzdem rief er die Musiker auf, zahlreicher und vor allem pünktlicher zu den Proben zu erscheinen. Jugendwart Luca Ehle berichtete von St. Martin, wo 14 Jungmusiker den Lichterzug des Kindergartens begleiteten. Bevor Bürgermeister Gerhard Schmid die turnusgemäßen Neuwahlen als Wahlleiter übernahm, berichtete er von den Baumaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus und stellte die Fertigstellung im Sommer 2025 in Aussicht. „Das Gebäude schaut groß aus, aber bei unseren vielen aktiven Vereinen bin ich überzeugt, dass wir es mit Leben füllen“. Auch die Trachtenkapelle erhält einen neuen Probenraum, der mit Schallschutz ausgestattet wird.

Die Wahlen waren schnell vollzogen, denn alle Amtsträger stellten sich wieder ihren Aufgaben. Erster Vorsitzender Helmut Ehle, seine Stellvertreterin Erika Floritz-Gerg, Kassierin Stephanie Lang und Schriftführerin Bettina Besel wurden für weitere drei Jahre bestätigt. Die beiden bisherigen Beisitzer, Gerlinde Floritz und Ulrich Walser, wurden mit Benedikt Linder und Katharina Loibl aufgestockt. Jugendvertreter bleibt Luca Ehle.

Derzeit wird bereits intensiv für das Konzert in der Kirche am 22. März geprobt. Weitere Höhepunkte in 2025 folgen mit dem Apfelblütenfest in der Partnergemeinde Wehrheim in Hessen, die Wertungsspiele in Peiting sowie ein Auftritt beim Lechgaufest in Rott.

