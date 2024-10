Es war am Pfingstsonntag 2022 in Apfeldorf. Der Kirchenchor wollte die Festmesse eröffnen, doch dann versagte mit einem lauten Knall die Orgel. Seit über zwei Jahren behilft sich die Pfarrgemeinde mit einer kleinen Ersatzorgel am Seitenaltar, doch nun steht am Kirchweihsonntag, 20. Oktober, die Weihe der restaurierten Orgel an.

