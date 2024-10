Unfall bei Apfeldorf: Verursacher steht unter Alkoholeinfluss

Drei Fahrzeuge waren am Mittwochnachmittag in einen Verkehrsunfall bei Apfeldorf verwickelt. Wie die Dießener Polizei berichtet, wollte ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Schongau von Birkland kommend in Richtung Apfeldorf abbiegen. An der Einmündung übersah er einen 48-jährigen Autofahrer aus Augsburg, der aus Richtung Apfeldorf kam. Im Einmündungsbereich stießen die Pkw zusammen. Ein hinter dem Augsburger fahrender 26-Jähriger aus Peißenberg konnte mit seinem Kleintransporter nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw des Augsburgers auf. Die Fahrer der Pkw wurden leicht verletzt. An den beiden Autos entstand durch den massiven Zusammenstoß ein Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Der Kleintransporter wurde nur leicht beschädigt. Beim Unfallverursacher wurde bei einem Atemalkoholtest vor Ort ein Wert von rund 0,8 Promille festgestellt, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. (AZ)

