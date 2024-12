Weihnachtsmarkt in Apfeldorf: „Es ist so friedlich und besinnlich hier“

Auch heuer war der Apfeldorfer Weihnachtsmarkt wieder gut besucht. Die Gäste kamen aus dem ganzen Umkreis und erlebten am ersten Adventswochenende ein stimmungsvolles Angebot. Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete am Samstagnachmittag der traditionelle Markt in der Lechraingemeinde – alles andere als typisches Weihnachtsmarktwetter. Aber spätestens dann, als die Dunkelheit über den beleuchteten Adventsbuden am Kirchplatz einbrach und der Engel vom Balkon oben den Friedensprolog sprach, kam vorweihnachtliche Stimmung auf. Für eine tolle Atmosphäre sorgten die Bläser der Trachtenkapelle Apfeldorf, die mit Adventsliedern den Markt musikalisch umrahmten.

Bundestagsabgeordnete Michael Kießling ist Fan vom Apfeldorfer Weihnachtsmarkt

Dass so viele Besucher und Besucherinnen jedes Jahr auf den Weihnachtsmarkt in Apfeldorf strömen, liegt wohl an dem ganz besonderen Flair. „Mir gefällt die ganze Atmosphäre hier“, sagt etwa eine Besucherin, die aus Schongau zu dem Markt gekommen war. „Es ist so friedlich und besinnlich hier – nicht so hektisch, und keiner drängelt beim Anstehen“. Eine Frau aus der Schweiz, die gerade hier auf Verwandtschaftsbesuch ist, erklärte: „Ich finde es toll, dass das hier alles von den Vereinen auf die Beine gestellt wird.“ Bundestagsabgeordneter Michael Kießling (CSU) kommt gerne zum Apfeldorfer Weihnachtsmarkt. „Der Markt ist noch so ursprünglich“, erläuterte er bei seinem Besuch am Samstag.

Selbstgemachte Weihanchtskarten sollen an Senioren im Ort verteilt werden

Viele der Kinder lassen sich besonders von den beiden Kamelen begeistern, die am Weihnachtsmarkt ihre Runden ziehen. Da warten die jungen Besucher und Besucherinnen gerne geduldig, bis sie mit dem Reiten dran sind. Aber auch an dem handbetriebenen Karussell hatten die kleinen Gäste ihren Spaß. Am Stand des Kinderfördervereins durften Buben und Mädchen heuer selbst gebastelte Weihnachtskarten abgeben und erhielten dafür eine süße Überraschung. Mit den selbst gestalteten Karten möchte der Kinderförderverein heuer den Senioren aus dem Ort eine kleine Freude machen.

Eine Überraschung für Klein und Groß war ein riesiger Eisbär, der am Samstagnachmittag durch den Weihnachtsmarkt lief. Die Kinder durften mit dem Bären kuscheln. Ebenfalls für staunende Blicke sorgte der Claas-Traktor am Eingang des Weihnachtsmarktes: Der Bulldog war mit bunten Lichtern geschmückt und leuchtete den Besuchern und Besucherinnen schon von Weitem entgegen. Voll besetzt war die Apfeldorfer Pfarrkirche dann auch am Sonntagnachmittag beim Orgelkonzert von Jürgen Geiger, der reichlich Applaus erhielt.