Sieben Weinsorten und eine neue Bühne

Gut gelaunt kamen die rund 200 Gäste zum Weinfest in das neue Apfeldorfer Gemeinschaftshaus. „Wir freuen uns, dass wir als erster Verein den wunderschönen Saal in Betrieb nehmen dürfen“, bemerkte Thomas Scherdi, Vorsitzender des Sportvereins bei seiner Begrüßung.

Eigentlich wollten die Sportler nur drei Weine zur Auswahl stellen, doch dann sind es sieben geworden, die sich die Gäste zusammen mit verschiedenen Brotzeit-Schmankerl schmecken ließen. Die Trachtenkapelle tat das Ihre zur guten Unterhaltung der Besucher, im ersten Teil spielten sie bayerisch-böhmische Unterhaltungsmusik und mancher schwingte sogar das Tanzbein.

Nach der Pause wechselten sie ihre Garderobe und auch ihre Musikauswahl in Richtung Stimmungsmusik. Einige Musikerinnen und Musiker traten dabei als Gesangssolisten ans Mikrofon. Für sein „Joana, geboren, um Liebe zu geben“ erhielt Peter Schleich sogar Zugaberufe.