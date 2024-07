Wenn Apfeldorf auf „das Apfeldorf“ trifft

Bei einem Treffen feierten Apfeldorf und die hessische Gemeinde Wehrheim ihre langjährige Freundschaft.

Die Lechraingemeinde Apfeldorf hatte Besuch aus der Gemeinde Wehrheim – einer Gemeinde in Hessen, die sich selbst „das Apfeldorf“ nennt. Die beiden Orte pflegen seit sieben Jahren einen regelmäßigen Austausch. Die beiden „Apfeldörfer“ verstehen sich gut – wie beim Empfang im Pfarrhof mit Apfeldorfs Bürgermeister Gerhard Schmid und Altbürgermeister Georg Epple deutlich wurde. Unter den acht Besuchern waren der Wehrheimer Bürgermeister Gregor Sommer, der Ortsvorsteher des Ortsteils Pfaffenwiesbach, Mike Buske, und der hessische Landtagsabgeordnete Sebastian Sommer (CDU), Sohn des Wehrheimer Bürgermeisters.

Seit 2002 gibt es offiziell den Zweitnamen "das Apfeldorf"

Sehr interessiert waren die Gäste aber an der Ortspolitik. Sie besichtigten etwa der neuen Freiflächenfotovoltaikanlage in Apfeldorfhausen und das neue Dorfgemeinschaftshaus, an dem die Bauarbeiten in vollem Gange sind. Ebenso sahen die Besucher aus Wehrheim an, wo das neue Feuerwehrhaus entsteht, der neue Hochbehälter gebaut wird und welche weiteren Maßnahmen an der Wasserversorgung gerade getroffen werden. Auch am neuen Waldkindergarten schaute die Gruppe vorbei. Zudem führte die Besichtigungstour noch nach Fuchstal zu den Windrädern und zum Wärmetopf: Apfeldorfs Bürgermeister, der zugleich Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Fuchstal ist, erklärte dort den Gästen das Wärmekonzept.

Wie der Name „das Apfeldorf“ entstand? „Wir haben in Wehrheim viele Streuobstwiesen“, erklären die Gäste. Neben den alten Streuobstwiesen gibt es auch ein Apfelblütenfest, eine Apfelblütenkönigin, einen Apfelbaumbeauftragten und Rosenapfelküchlein . Seit dem Jahr 2002 trägt Wehrheim offiziell den Zweitnamen: "Das Apfeldorf". Im Internet hatten die Wehrheimer dann einmal nachgeschaut, ob es den Ortsnamen „Apfeldorf“ noch irgendwo gibt – und stießen auf die Lechraingemeinde. Im kommenden Jahr feiert Wehrheim das 20-jährige Apfelblütenfest und haben die Lechrainer dazu eingeladen.

