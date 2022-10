Asch/Leeder

06:03 Uhr

Über 100 Jahre Wasserkraft in Fuchstal: Ein Abendessen als Dividende

So sah es in frühen Jahren im Inneren des Maschinenraums aus.

Plus Seit 100 Jahren besteht die Elektrizitätsgenossenschaft Asch-Leeder. Noch immer wird Strom produziert. Und die Dividende für Genossenschaftsmitglieder ist skurril.

Von Andreas Hoehne

Vorreiter ist Fuchstal nicht nur bei den erneuerbaren Energien, sondern war es auch bei der Stromversorgung der Haushalte. Denn bereits im Jahr 1909 floss die erste elektrische Energie in den Gemeinden Asch und Leeder. Der Strom wurde in einem Wasserkraftwerk in der Grasmühle unterhalb des Römerkessels erzeugt. Die Genossenschaft, die später das Kraftwerk übernahm, feierte kürzlich ihren 100. Geburtstag.

