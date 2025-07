Tomaten sollte man zwei Mal am Tag streicheln

Bei der Jahreshauptversammlung der Blumen- und Gartenfreunde Asch-Seestall in der Restauration Blätz gab es Neuwahlen des Vorstandes. Dabei wurden die Vorsitzende Beate Tschuri und ihre Stellvertreterin Franziska Stein in ihren Ämtern bestätigt. Kassenwartin und Schriftführer sind weiterhin Heike Habicht und Andreas Hoehne. Für die Jugendgruppe im Verein „Die Spatzen“ ist wie bisher Ursula Hoehne zuständig. Veränderungen gab es bei den Beisitzerinnen. In diesem Amt wurde allein Ingrid Turrina wiedergewählt; Isolde Koukal, Michaela Rauh und Marianne Schmalholz traten nicht mehr an. Neu hinzu kommen Brigitte Adam und Julia Maier-Jilka.

