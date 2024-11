Zufallsfund auf dem Dachboden

Mit einer Überraschung wartete der Vorsitzende Donat Vogel bei der Mitgliederversammlung des Soldaten- und Veteranenvereins Asch in der Restauration Blätz. Er präsentierte ein Fahnenband, das anlässlich der Weihe der Vereinsfahne im Juli 1908 verteilt worden war. Ein Augsburger hatte es bei der Räumung eines leerstehenden Hauses in Asch auf dem Dachboden entdeckt und an Vogel als Geschenk übergeben. Das Band soll nun restauriert und an die Vereinsfahne gehängt werden. Die Versammlung beauftragte die Vorstandschaft einstimmig, die Restaurierung für einen Betrag von bis zu 500 Euro in Auftrag zu geben.

Ansonsten blickte Vogel auf ein ruhiges Jahr des Vereins mit seinen 91 Mitgliedern zurück. Gut besucht war das erstmals ausgetragene Schafkopfturnier im vergangenen Februar, bei dem über 200 Euro für das Soldatenhilfswerk erspielt worden waren. Im März kommenden Jahres soll es eine Neuauflage geben. Breiten Raum nahm die Vorstellung einer Satzungsänderung ein, die unter anderem die Zusammensetzung der Vorstandschaft und die Modalitäten der Wahlen betrifft. Bei der Ausarbeitung hatte Rainer Waschke den Verein unterstützt. In Abwesenheit zum Ehrenmitglied ernannt wurde Wolfgang Kunze, der aus Asch stammt und mittlerweile in Ummendorf lebt. Eindringliche Worte an die Versammlung richtete der pensionierte Oberstleutnant Josef Huber und bezog sich unter anderem auf den 9. November als ein historisches Datum.

Der Versammlung vorausgegangen waren ein von Pater Joseph zelebrierter Gottesdienst und die Gedenkfeier am Kriegerdenkmal. In seiner Ansprache brachte Bürgermeister Erwin Karg seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Deutschland von einem Krieg verschont bleibe. Donat Vogel bezog sich auf das vor 75 Jahren verabschiedete Grundgesetz und dessen Inhalte. Am Ende seiner Rede appellierte er an die Staatschefs der Erde, die Kriege zu beenden. Umrahmt wurden Gottesdienst, Jahrtag und Mitgliederversammlung von der Ascher Musikkapelle unter Leitung von Xaver Wiedenmann.

