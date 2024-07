Feuer, Tanz und Gaumenfreuden: Hellmairs spektakuläre Fünf-Jahres-Feier in Landsberg

Es wurde kräftig gefeiert auf dem Landsberger Hellmairplatz. DJ Simon Moritz legte zuerst chillig, später sehr mitreißend auf und es gab brasilianische Tänzerinnen wirklich hautnah zu sehen. Die Tanzgruppe der Tanzschule Kirschgrün aus Untermeitingen von Elisabeth Horejsi zeigte den Gästen, was Rhythmus ist. Horejsi ist die Lebensgefährtin von Geschäftsführer Dominik Wagmann. Sie und alle Gäste durften zum fünfjährigen Bestehens des Café-Bar-Restaurants, Wagmann mal von einer neuen Seite erleben, denn er spuckte Feuer. Allerdings nicht, weil das Essen an diesem Tag so scharf war, sondern er gab eine gekonnte Einlage als Feuerschlucker. Dieses besondere Hobby hat er auch aus seiner Zeit als Barkeeper in München mit nach Landsberg gebracht. Nicht die einzige Überraschung an diesem Abend.

Geschäftsführer Claus Moritz und seine Frau Carina ließen sich von der Tänzerin ebenfalls zum Tanzen animieren. Foto: Alexandra Lutzenberger

Denn es gab den sommerlichen Temperaturen angemessen das Kultgetränk der Balerareninsel Ibiza, eine Sangria zu trinken. Und zwar im Hellmairs Style also Obstpüree aus Erdbeeren, Apfel und Pfirsich, aufgegossen mit Cava Brut Spain. Fünf Jahre Hellmairs war das Motto. Deshalb servierten fünf Köche auch fünf besondere Gerichte. By Wetty gab es eine Pfifferlingstarte mit Salat, und von Nico Tiedemann kam das gebratene Kikohuhn mit Quinoakruste, Streetcornsauce, Tagliatelle und Popcorn. Mit im Kochteam waren Lukas Bäßler, Aref und Hadi und Wookieskitchen. „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hellmairs“, so Wagmann.

An der Bar gab es Sangria im Hellmairs Style also Obstpürree aus Erdbeeren, Apfel und Pfirsich, aufgegossen mit Cava Brut Spain. Foto: Alexandra Lutzenberger

Es war ein heißer Sommer-Abend mit vielen brasilianischen Rhythmen und Kultsongs der 70-er, 80-er und 90-er Jahre modern gemixt. Und auch mit dem Wetter hatte man Glück. Denn es regnete erst nach Mitternacht. Was sich die beiden Geschäftsführer und ihr Team für die Zukunft wünschen? „Wir sind sehr zufrieden und wünschen uns für die nächsten fünf Jahre weiter so viel Zuspruch“, so Wagmann weiter. „Es waren nicht immer einfache Zeiten, Corona und der Facharbeitermangel setzten uns zu, aber es war ein grandioses Sommerfest und wir haben ausgelassen gefeiert. Wir sind stolz auf unsere tollen Gäste und unser tolles Team. Und wir freuen uns auf die nächsten fünf Jahre“, sagen Moritz und Wagmann übereinstimmend.

Mit einem prächtigen Federkostüm, wie in Rio, wurde getanzt. Foto: Alexandra Lutzenberger

Auch für Kinder gab es viel Spaß. Die kleine Lilly war mit Mama Raphaela Kläger und Papa Alexander Haedenkamp auf dem Fest. Foto: Alexandra Lutzenberger

Lilly fand die Musik super zum Tanzen und auch ein bunt bekleideter Landsberger war den ganzen Abend auf der Tanzfläche. Foto: Alexandra Lutzenberger