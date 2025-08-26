Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Auf einer Baustelle in Landsberg werden Warnleuchten beschädigt

Landsberg

Auf einer Baustelle werden Warnleuchten beschädigt

Unbekannte betreten am Wochenende widerrechtlich eine Baustelle an der Pössinger Straße und beschädigen Warnleuchten. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.
    • |
    • |
    • |
    Nachdem Unbekannte in Landsberg eine Baustelle widerrechtlich betreten haben, sucht die Polizei Zeugen.
    Nachdem Unbekannte in Landsberg eine Baustelle widerrechtlich betreten haben, sucht die Polizei Zeugen. Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolbild)

    Unbekannte haben zwischen Samstag und Montag, 23. und 25. August, eine über das Wochenende nicht besetzte Baustelle an der Pössinger Straße in Landsberg widerrechtlich betreten. Wie die Polizei mitteilt, wurden unter anderem die Warnleuchten der Absperrfelder beschädigt.

    Der Sachschaden wird vorläufig auf 350 Euro geschätzt, so die Polizei. Zeugen der Tat sind dazu aufgerufen, sich bei der Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden