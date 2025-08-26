Auf einer Baustelle werden Warnleuchten beschädigt

Unbekannte haben zwischen Samstag und Montag, 23. und 25. August, eine über das Wochenende nicht besetzte Baustelle an der Pössinger Straße in Landsberg widerrechtlich betreten. Wie die Polizei mitteilt, wurden unter anderem die Warnleuchten der Absperrfelder beschädigt.

Der Sachschaden wird vorläufig auf 350 Euro geschätzt, so die Polizei. Zeugen der Tat sind dazu aufgerufen, sich bei der Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)