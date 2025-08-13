Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Auffahrunfall bei Penzing: Ein Leichtverletzter und 40.000 Euro Sachschaden.

Penzing

Auffahrunfall bei Penzing: Ein Verletzter und hoher Sachschaden

Ein Autofahrer muss aufgrund eines abbiegenden Traktors stark abbremsen. Der nachfolgende Fahrer bemerkt das zu spät und fährt auf.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Auffahrunfall bei Penzing wird eine Person leicht verletzt.
    Bei einem Auffahrunfall bei Penzing wird eine Person leicht verletzt. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Am Dienstag, 12. August, gegen 13:20 Uhr, befuhr laut Polizeibericht ein 40-jähriger Geltendorfer mit seinem Auto die Staatsstraße von Penzing in Richtung Schwabhausen. Zwischen Penzing und Ramsach musste er aufgrund eines vor ihm abbiegenden Traktors abbremsen. Das hat ein nachfolgender Autofahrer zu spät bemerkt und fuhr auf den Wagen des Geltendorfers auf.

    Der nachfolgende Autofahrer bleibt unverletzt

    Der Mann aus Geltendorf zog sich nach Angaben der Landsberger Polizei leichte Verletzungen zu. Der 39-jährige Fahrer nachfolgenden Wagens, der ebenfalls aus Geltendorf stammt, blieb unverletzt. Bei dem Unfall ist nach Angaben der Polizei ein Gesamt-Sachschaden von etwa. 40 000 Euro entstanden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden