Auffahrunfall bei Penzing: Ein Verletzter und hoher Sachschaden

Am Dienstag, 12. August, gegen 13:20 Uhr, befuhr laut Polizeibericht ein 40-jähriger Geltendorfer mit seinem Auto die Staatsstraße von Penzing in Richtung Schwabhausen. Zwischen Penzing und Ramsach musste er aufgrund eines vor ihm abbiegenden Traktors abbremsen. Das hat ein nachfolgender Autofahrer zu spät bemerkt und fuhr auf den Wagen des Geltendorfers auf.

Der nachfolgende Autofahrer bleibt unverletzt

Der Mann aus Geltendorf zog sich nach Angaben der Landsberger Polizei leichte Verletzungen zu. Der 39-jährige Fahrer nachfolgenden Wagens, der ebenfalls aus Geltendorf stammt, blieb unverletzt. Bei dem Unfall ist nach Angaben der Polizei ein Gesamt-Sachschaden von etwa. 40 000 Euro entstanden. (AZ)