Klang des Holzes: Gitarrenbauer gewährt Einblicke in seine Werkstatt

In der Werkstatt von Martin Schumann sieht es nach Arbeit aus: Sägen, Feilen, Hobel, Stemmeisen und zahlreiche weitere große und kleine Werkzeuge erzählen von der vielseitigen Tätigkeit des Gitarrenbauers. Zwischen Schablonen für Gitarren in unterschiedlicher Größe und Form, ein Gitarrenkorpus in Arbeit und fertigen Instrumenten hängt an der Wand, in einem goldenen Rahmen, die Meisterurkunde aus dem Jahr 2018. Ein ganz besonderer Duft liegt in der Luft – eine Mischung aus Leim, Lack und Holz, die gut zu dem schönen alten Hof an der Margaretenstraße in Schwifting passt, wo sich die Arbeitsräume des Gitarrenbauers befinden.

„Vor drei Jahren hat sich uns die Frage gestellt, gehen wir mit meinem damaligen Arbeitgeber von Forchheim nach Tübingen oder wage ich den Sprung in die Selbstständigkeit. Der Landkreis Landsberg hat uns gut gefallen und wir hatten Glück – wir können uns hier unseren Traum erfüllen“, sagt Schumann, mit Blick auf den alten Hof, wo er und seine Lebensgefährtin, Monika Steinwidder, die Werkstatt und zwei darüberliegende Wohnungen saniert haben. Die zweite Wohnung wird als Ferienwohnung vermietet. „Wir sind beide selbstständig, und durch die Mieteinnahmen hat man einen kleinen Ausgleich, wenn es mal nicht so gut läuft“.

Nach der Schule zog es Schumann, der leidenschaftlich Gitarre spielte, von Peißenberg nach Klingenthal, ins sächsische Vogtland, um dort eine Ausbildung zum Gitarrenbauer zu absolvieren. „An der Berufsfachschule für Musikinstrumentenbau erlernte ich den traditionellen Gitarrenbau und sammelte erste Erfahrungen“, erinnert er sich. Nach der bestandenen Gesellenprüfung 2012 begann das Arbeitsleben bei einem Musikinstrumentenhersteller im fränkischen Baiersdorf. „Die neun Jahre als Geselle und später als Werkstattleiter konnte ich dazu nutzen, um mein theoretisches und praktisches Fachwissen, was den Bau und die Reparatur von Gitarren angeht, sehr zu erweitern“, sagt der passionierte Handwerker. An der Fachhochschule für Musikinstrumente in Markneukirchen absolvierte er schließlich erfolgreich seine Meisterprüfung als „Zupfinstrumentenmacher“ – so die offizielle Berufsbezeichnung.

Von der Schablone bis zum fertigen Instrument: Der Bau jeder Gitarre wird von Martin Schumann nach den Wünschen der Kunden sorgfältig geplant.

Heute stellt er nach eigenen Entwürfen Gitarren, und auf Wunsch auch andere Zupfinstrumente wie Mandolinen, Lauten oder Banjos her. Dazu verwendet Martin Schumann am liebsten heimische Hölzer. Von Hand werden daraus der Korpus, der Hals und andere Einzelteile ausgesägt, gehobelt, geschliffen, verleimt, verschraubt, lackiert und mit Saiten versehen. „Jedes Instrument ist anders, eine eigene Persönlichkeit“, sagt der Gitarrenbauer, der auch gerne alte und historische Instrumente repariert. „Aber es muss nicht immer historisch sein. Manche Kunden bringen mir auch ganz schlichte Instrumente, die für sie einen persönlichen, emotionalen Wert haben, und die deshalb erhalten bleiben sollen.“ Eigenschaften, die man als Gitarrenbauer unbedingt benötige, seien Geduld und Fingerspitzengefühl, sagt er. Für den Bau einer neuen Gitarre rechnet er, je nach Ausführung, mit 150 bis 200 Arbeitsstunden. Die Preise für eine handgefertigte Gitarre liegen dementsprechend im vierstelligen Bereich.

Auch ein Blick in die Schatzkammer des Gitarrenbauers, wo unterschiedliche Hölzer oft lange lagern, ist spannend. Ihm sei es wichtig, für seine Kunden genau die Gitarren zu bauen, die deren Klangvorstellungen entsprechen. Und dabei spiele das Holz eine große Rolle. „Ob Konzertgitarre, Flamenco-Gitarre oder Westerngitarre – das Holz macht den Klang. Selbstverständlich müssen die Tonhölzer für Korpus und Decke harmonisch und formschlüssig verarbeitet sein, damit genau der Klang entstehen kann, der gewünscht wird.“ Fichtenholz aus höheren Lagen, das sich durch gleichmäßigen Wuchs auszeichnet oder die dunklere Zeder, die etwas wärmer ist im Klang, sind dabei die bevorzugten Hölzer für die Gitarrendecken. „Auch beim Korpus haben wir eine schöne Auswahl an heimischen Hölzern“, sagt Martin Schumann. Ahornholz, das bevorzugt zum Geigenbau verwendet wird, gefällt ihm wegen der schönen Zeichnung. Aber auch mit dem Holz von Obstbäumen wie Pflaume, Kirsche, Apfel oder Nuss arbeitet er sehr gerne. Grundsätzlich, so Schumann, versuche wohl jeder Instrumentenbauer, aus jedem Instrument das Beste herauszuholen. Außerdem sei für ihn die Erfahrung, dass aus einem Baum letztlich so etwas Zauberhaftes entstehen kann wie die Musik, immer wieder beglückend.

In der Nachhaltigkeit sieht der Gitarrenbaumeister ein Argument für sein Handwerk: „Ich werfe fast nichts weg. Aus Resten von teuren Hölzern kann ich kleine Teile, Ränder oder Intarsien für meine Gitarren fertigen.“ Sollte sich seine Werkstatt in den nächsten Jahren weiter gut entwickeln, kann sich der Gitarrenbaumeister vorstellen, auch auszubilden, um sein Handwerk weiterzugeben.

