So vielseitig wird die Gauklernacht in Kaltenberg

Spiel und Kunst wie aus einer anderen Zeit gibt es bei der Gauklernacht am Schloss Kaltenberg zu bestaunen. Sie stellt erneut den Auftakt für das große Kaltenberger Ritterturnier dar. Der Fokus liegt am Freitag, 11. Juli, ab 17 Uhr jedoch nicht auf dem Kampf zwischen Gut und Böse und mutigen Rittern, die sich im Pferderitt waghalsigen Kämpfen stellen. Stattdessen ist dieser erste Tag des Festes gänzlich den Spielleuten, Artisten und Komödianten gewidmet.

Musikalisch wird das Kaltenberger Ritterturnier von einem Schwergewicht der Mittelalterszene eröffnet: Corvus Corax dürfen als Erstes auf der Rabenbühne auftreten und werden zu späterer Stunde sicher an überraschenden Orten und der ein oder anderen Taverne auf dem Gelände anzutreffen sein. Besucherinnen und Besucher können sich außerdem auf einen Auftritt der belarussischen Band Irdorath freuen. Die Flugträumer begeistern auf der Schlossgrabenbühne mit Artistik und Akrobatik. Gaukler Tilly Eulenspiegel bringt mit seinem frechen Mundwerk auf der Marktbühne als einer von mehreren Narren das Publikum zum Lachen, ebenso wie Fabio Esposito auf der Waldbühne. In der großen Arena, in der sich am nächsten Tag die Ritter duellieren werden, gibt es an diesem Abend das Mysterienspiel des Kaltenberger Totentanzes und die Feuershow von Hypnotica.

Handwerk und Speisen gibt es in Kaltenberg in mittelalterlichem Ambiente

Doch auch ruhigere Momente darf es bei der vielseitigen Gauklernacht geben. Albrecht von Weech spielt in der Fasshalle die Harfe. Auf den vielen Wegen des Geländes tummeln sich magische Fabelwesen und der Narr Maxx in Begleitung seines Herren, dem kleinen König. Und wer nicht aufpasst, könnte in die Fänge der Hexe Walpurga landen. Wo man auch hinschaut, alles entspricht dem Wesen und der Magie des Mittelalters. An Handwerksständen können Besucherinnen und Besucher entdecken, wie damals ohne moderne Technologie gearbeitet wurde. Wohin man auch blickt: spannende Begegnungen stehen an jeder Ecke bevor.

In den Schänken und Tavernen ist gleichzeitig für Speis und Trank gesorgt, natürlich in mittelalterlichem Ambiente. Erstmals können Besucherinnen und Besucher ein kostenloses Blind-Tasting ausgewählter König Ludwig Biere buchen. Die Plätze sind auf maximal 90 Personen begrenzt. Die Anmeldung erfolgt online bei Eventbrite.de. Der Geländeumzug findet um 20 Uhr statt. Erst um 2 Uhr in der Nacht, wenn alle Gaukler auch den letzten Schabernack getrieben haben, schließt das Fest seine Pforten.