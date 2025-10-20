Aufstellungsversammlung der UBV: Doris Baumgartl möchte Landsberger Oberbürgermeisterin bleiben

Die Unabhängige Bürgervereinigung (UBV) Landsberg hat in ihrer Aufstellungsversammlung die amtierende Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl einstimmig als Kandidatin für die kommende Oberbürgermeisterwahl nominiert. Auch die Kandidatinnen und Kandidaten der Vereinigung für den Stadtrat stehen laut einer Pressemitteilung fest. Die Kommunalwahlen in Bayern sollen am 8. März 2026 stattfinden.

In ihrer Rede hob Baumgartl hervor, wie wichtig es sei, die besonderen Qualitäten Landsbergs zu bewahren und zugleich die Stadt fit für die Zukunft zu machen: „Unsere Stadt ist nicht nur eine Perle am Lech, sondern auch ein Ort mit großem wirtschaftlichem, kulturellem und gesellschaftlichem Potenzial. Dieses Erbe zu pflegen und gleichzeitig innovative Lösungen für die Zukunft zu finden, sehe ich als meine wichtigste Aufgabe an. Gemeinsam mit unserem starken Team möchte ich diesen Weg konsequent weitergehen.“

Doris Baumgartl und die UBV möchten mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen

Doris Baumgartl blickte auf ihre bisherige Amtszeit zurück – und nach vorne. „Wir stehen mitten in Projekten, die wir gemeinsam begonnen haben und die wir zu Ende bringen müssen“, sagte die Oberbürgermeisterin und nannte als Beispiele die Sanierung und Erweiterung der Schlossbergschule, den Kulturbau am Papierbach oder die Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans. Landsberg solle lebendig bleiben und noch lebenswerter werden. Ziele sind für Baumgartl etwa die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum und mehr Freizeitangebote für alle Generationen. Besonderes Gewicht legt sie der Mitteilung zufolge auch auf die sozialen Belange der Bürgerinnen und Bürger. Eine lebendige Stadtgemeinschaft brauche gute Betreuungseinrichtungen, Pflegeangebote und eine starke Nachbarschaftshilfe.

Das Bild zeigt Kandidatinnen und Kandidaten sowie Mitstreiterinnen und Mitstreiter der UBV in Landsberg. Foto: UBV Landsberg

Die UBV stellte auch ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat vor. Die Liste vereine erfahrene Stadträte mit neuen Gesichtern aus unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Lebens, heißt es in der Pressemitteilung. Der Vorsitzende der UBV, Wolfgang Neumeier, betonte die enge Verbindung der Kandidatinnen und Kandidaten zu Landsberg: „Unsere Heimatstadt verbindet Tradition und Moderne auf einzigartige Weise. Mit Doris Baumgartl an der Spitze und einer engagierten Mannschaft sind wir überzeugt, dass wir die Interessen der Bürgerinnen und Bürger weiterhin erfolgreich vertreten und die Entwicklung Landsbergs aktiv gestalten können.“ Für den Kommunalwahlkampf hat die UBV das Leitmotiv „Bewährt für Landsberg – bereit für morgen“ gewählt. (AZ)