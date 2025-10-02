Mädchen sollen Technik und Handwerk entdecken

„Mädchen entdecken Technik und Handwerk“ ist ein von der in Denklingen ansässigen Frank-Hirschvogel-Stiftung initiiertes Projekt, das Mädchen Berufe näher bringen und schmackhaft machen will, die nach landläufiger Meinung immer noch dem Männersegment zugeordnet werden. Zum dritten Mal bereits hat das Stiftungsteam MUT-IG organisiert und an Mittelschule und Johann-Winklhofer-Realschule Landsberg sowie Montessorischule und Realschule Kaufering dazu eingeladen. Die Nachfrage war gigantisch, wie Stephanie Wolter von der Stiftung bei der Auftaktveranstaltung in der Aula der Mittelschule Landsberg berichtete.

„Wir haben die 19 angemeldeten Teilnehmerinnen deshalb in zwei Gruppen aufgeteilt.“ Die Mädchen aus vornehmlich achten Klassen erwartet ein Schuljahr lang, an 19 Projekttagen ein reichhaltiges Programm. Sie machen fünf zweitägige Berufspraktika in unterschiedlichen Unternehmen und Betrieben. Dazu kommen Workshops, Sozialkompetenz-Training, Besuch der Handwerksmesse in München und von Ausstellungen. Die Stiftung hält die Fäden in der Hand und zusammen, das Team organisiert, begleitet, kümmert sich um Fahrdienste. Beim Auftakt erhielten die Teilnehmerinnen und ihre meist anwesenden Eltern nicht nur Hinweise zu Organisation und Ablauf des Projekts. Vertreterinnen und Vertreter der Partnerbetriebe und Partnereinrichtungen vermittelten auch erste Eindrücke davon, was die Mädchen beim jeweiligen Praktikum erwartet.

Nur acht Prozent der Schüler der Beruflichen Schulen Landsberg sind weiblich

Nur acht Prozent der insgesamt 820 Schüler an den Beruflichen Schulen in Landsberg (BSL) sind weiblich. Für den stellvertretenden Schulleiter Thomas Klinger ist das zu wenig, wie er bei der Auftaktveranstaltung sagte. Die BSL unterstützen deshalb die Initiative und bieten an zwei Tagen Einblicke in unterschiedliche Ausbildungsrichtungen. Bei Hilti Kaufering sind Lehrwerkstatt mit Metall- und Elektrobereich sowie die Chemielabore offen für die Praktikanten. In allen Autos weltweit sind bei Hirschvogel in Denklingen produzierte Teile versteckt. Beim Praktikum in verschiedenen technischen Berufen dürfen die Mädchen diese kennenlernen. Programmierung und Steuerung eines Roboters oder fertigen eines kleinen Elektromotors ist das Angebot bei iwis mobility systems in Landsberg. Neu dabei ist Delo Industrie Klebstoffe in Schöffelding. Dort dürfen im Labor und in der Geräteentwicklung praktische Versuche durchgeführt werden.

Drei Tage sind für den Bereich Handwerk angesetzt. Sechs Betriebe bieten Praktika, die sich die Teilnehmerinnen aussuchen dürfen. Es sind Bauunternehmen Schiessl, Schreinerei Kreitner, Zimmerei Glogger, Maler Knoll, Elektro Vogel und „Die Schuhmacherin“. Letztere ist die stellvertretende Handwerksmeisterin Luisa Bredschneijder. Sie sowie Dietmar Kreitner und Ferdinand Knoll berichteten ein wenig aus ihrem Berufsalltag und auch, was es in ihrem Betrieb zu erfahren und zu lernen gibt. „Seid mutig und macht euch auf den Weg“, legte Luisa Bredschneijder den Mädchen ans Herz. Stephanie Wolter von der Stiftung schließlich hob die grenzenlose Vielfalt und unbegrenzten Berufsmöglichkeiten hervor. „Nimm deine Zukunft in die Hand“ forderte sie die Teilnehmerinnen auf.

MUT-IG startet am 9. Oktober mit einer Kennenlern-Veranstaltung und endet am 9. Juli 2026 mit Berichten, Eindrücken, Erlebnissen, möglicherweise auch PowerPoint-Präsentationen der Teilnehmerinnen aus ihrem ganz persönlichen „MUT-IG“-Jahr.