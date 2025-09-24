Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Ausweichmanöver endet in Landsberg mit Verletztem und hohem Schaden

Landsberg

Ausweichmanöver endet in Landsberg mit Verletztem und hohem Schaden

Auf der Augsburger Straße von Landsberg in Richtung Kaufering kommt es zu einem Unfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden.
Von Christian Mühlhause
    • |
    • |
    • |
    In Krankenhaus musste ein 22-jähriger Landsberger nach einem Unfall.
    In Krankenhaus musste ein 22-jähriger Landsberger nach einem Unfall. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

    Am Dienstag gegen 11.25 Uhr fuhr ein 22-jähriger Landsberger auf der Augsburger Straße von Landsberg in Richtung Kaufering. Er erkannte laut Polizei Landsberg spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge wegen des stockenden Verkehrs abbremsten. Um ein Auffahren zu vermeiden, zog er nach links und fuhr auf den Anhänger eines 63-jährigen Landsbergers auf. Dabei wurde er verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden