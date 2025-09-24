Ausweichmanöver endet in Landsberg mit Verletztem und hohem Schaden

Am Dienstag gegen 11.25 Uhr fuhr ein 22-jähriger Landsberger auf der Augsburger Straße von Landsberg in Richtung Kaufering. Er erkannte laut Polizei Landsberg spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge wegen des stockenden Verkehrs abbremsten. Um ein Auffahren zu vermeiden, zog er nach links und fuhr auf den Anhänger eines 63-jährigen Landsbergers auf. Dabei wurde er verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. (AZ)

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86899 Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ausweichmanöver Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis