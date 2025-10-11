Autodiebstahl in Windach endet mit Unfall und Fahrerflucht

In einer Sportgaststätte in Windach kam es am Freitag, zwischen 21 Uhr und 23 Uhr, zu einem Kfz-Diebstahl mit Folgen. Die 37-jährige Pächterin der Sportgaststätte hatte ihren weißen Mitsubishi Colt gegen 21 Uhr vor der Gaststätte abgestellt. Hierbei ließ sie den Fahrzeugschlüssel im Zündschloss stecken. Gegen 23 Uhr stellte sie dann fest, dass ihr Auto nicht mehr dort geparkt war und somit gestohlen wurde, teilt die PI Dießen mit.

Durch die eingesetzte Streife der Polizeinspektion konnte der gestohlene Pkw rund 500 Meter von der Gaststätte entfernt, verunfallt auf einer Weide, östlich von Windach festgestellt werden. Der Kfz-Dieb kam zuvor nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen elektrischen Weidezaun und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der Pkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Nun laufen Ermittlungen wegen Diebstahl und Unfallflucht gegen den bislang unbekannten Täter.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dießen unter der 08807 92110 zu melden. (AZ)