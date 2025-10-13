Icon Menü
Autofahrer übersieht in Kaufering einen anderen Pkw

Autofahrer übersieht in Kaufering einen anderen Pkw

Im Bereich Sonnenstraße/Thomas-Morus-Straße kommt es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall. Dabei entsteht ein hoher Sachschaden.
    In Kaufering ist es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen.
    In Kaufering ist es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Am Sonntagmittag ist ein 57-jähriger Mann aus dem nördlichen Landkreis Landsberg mit seinem Pkw auf der Sonnenstraße in Kaufering unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Thomas-Morus-Straße übersah er laut Polizeibericht ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto eines 54-Jährigen.

    Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Die beiden Pkw-Fahrer blieben unverletzt, so die Polizei. (AZ)

