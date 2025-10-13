Autofahrer übersieht in Kaufering einen anderen Pkw

Am Sonntagmittag ist ein 57-jähriger Mann aus dem nördlichen Landkreis Landsberg mit seinem Pkw auf der Sonnenstraße in Kaufering unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Thomas-Morus-Straße übersah er laut Polizeibericht ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto eines 54-Jährigen.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Die beiden Pkw-Fahrer blieben unverletzt, so die Polizei. (AZ)